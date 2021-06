Nottingham Forest révèle son nouveau maillot domicile !

Coincé en Championship depuis 2008, Nottingham Forest peine à retrouver l'élite anglaise mais les supporters doivent déjà se tenir prêt pour la saison 2021-2022 puisque le club vient de dévoiler une toute nouvelle tunique à travers une vidéo réalisée par Keane Pearce Shaw, grand supporter du club depuis son plus jeune âge.

Ce club ne dit peut-être rien aux plus jeunes amateurs de football mais il est bien mythique et ne se trouve certainement pas à sa place en deuxième division anglaise. Double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1979 et 1980, le club de Nottingham est entré au panthéon du football en devenant le premier club de l'histoire à remporter plus de C1 que de championnat national. Cette histoire, l'équipementier Macron la met justement en avant à travers les maillots du club depuis la saison 2018-2019.

Une fois de plus, la marque italienne respecte les coutumes du club et ses couleurs traditionnelles sur ce maillot domicile. Inchangé depuis 1868, soit trois ans après la création du club, le maillot est donc dominé par le rouge. Très vite, le blanc fait une apparition subtile sur le maillot. On retrouve ainsi cette touche blanche au niveau du sponsor maillot, du col, du bout des manches et des logos. Le slogan « COYR » (Come On You Reds) est également brodé en blanc au niveau de la nuque alors qu'un short blanc et des chaussettes rouges complètent cette tenue qui sera portée au City Ground.