Stuttgart : Enzo Millot annonce son envie de quitter le club

Ayant fini sa formation du côté de l’AS Monaco, Enzo Millot a eu besoin de rallier l’autre côté du Rhin et Stuttgart pour prendre son envol. Un choix judicieux : quatre ans après son départ de la Principauté, le joueur de 22 ans est devenu l’un des milieux les plus fiables d’Allemagne. Brillant avec la délégation française lors des derniers Jeux Olympiques, Millot n’a, malgré les sollicitations, pas souhaité quitter Stuttgart afin de disputer la Ligue des Champions avec le VfB. Cet été, la donne pourrait changer. En effet, interrogé par L’Equipe, le gaucher n’a pas caché ses velléités de départ :

«Un départ ? Oui forcément c’est un objectif que je me suis fixé. De pouvoir passer un cap. Après, je suis concentré avec Stuttgart. On sait que l’objectif du club est d’aller chercher une compétition européenne l’année prochaine. Je suis en contrat jusqu’en 2028, c’est un club qui développe bien les jeunes. Je m’y sens bien. Ce ne serait pas du tout un échec de rester.» Sous contrat jusqu’en 2028 avec Stuttgart, le natif de Lucé réalise une belle saison en compilant 8 buts et 7 passes décisives en 37 matches.