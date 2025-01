Roma : Claudio Ranieri confirme le départ d’Enzo Le Fée

Enzo Le Fée va déjà quitter la Roma. Arrivé en échange d’un transfert à 23 M€ en provenance du Stade Rennais, le milieu de terrain joue de moins en moins, surtout depuis la venue sur le banc de Claudio Ranieri. Le milieu de terrain de 24 ans s’est trouvé une porte de sortie, ce que confirme son entraineur face à la presse ce vendredi. L’ancien Lorientais s’apprête à filer en prêt du côté de Sunderland où il retrouvera un certain Régis Le Bris, qu’il a bien connu dans le Morbihan.

« Le Fée devait partir, indique Ranieri. Il m’a dit au revoir et j’étais désolé de devoir le laisser partir. Je n’ai pas eu le temps de le connaître. Il est parti parce qu’il veut jouer. S’ils (Sunderland, ndlr) ne l’achètent pas, nous aurons un joueur qui a joué 6 mois en Championship, un championnat difficile et important. C’est pourquoi il reviendra plus mature. Sinon, nous aurons réalisé une plus-value. » Le Fée n’aura porté le maillot de la Roma qu’à 10 reprises toutes compétitions confondues.