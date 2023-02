Noël Le Graët a déjà retrouvé un poste !

Alors qu’il a officiellement déposé sa démission ce mardi matin, au siège de la Fédération française de football (FFF) à Paris, le président sortant Noël Le Graët ne devrait pas rester très longtemps sans travail. S’il a donc quitté ses fonctions après douze longues années de service, le dirigeant de 81 ans pourrait bien retrouver un poste très rapidement. C’est en tout cas ce qu’a confirmé Eric Borghini, membre du Comex, dans les colonnes de nos confrères de RMC Sport.

«Le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience», a alors déclaré le désormais ancien collègue de Le Graët à la FFF. Une nomination qui devrait rapidement être officielle et surtout faire couler beaucoup d’encre, puisque le départ de NLG a été en grande partie expliqué par de nombreuses accusations de racisme mais aussi d’harcèlements et d’agressions sexuels sur les employées féminines de le Fédération. Quitter la FFF pour la FIFA, voilà qui ressemble plus à une promotion qu’à une punition.

