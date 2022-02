PSG : Sergio Ramos a la rage contre le staff médical

La suite après cette publicité

Toujours blessé et déjà considéré comme incertain pour le match retour face au Real Madrid, Sergio Ramos continue d'inquiéter les supporters parisiens. Et lui même semble assez inquiet de sa situation. Comme l'indique la Cadena SER, le défenseur espagnol l'a de plus en plus mauvaise contre le staff médical du club de la capitale.

Les diagnostics des médecins du PSG sont notamment pointés du doigt par le défenseur andalou et son entourage. Une situation qui étonne nos confrères espagnols dans tous les cas, puisque le défenseur était assez peu propices à ces pépins physiques pendant sa longue aventure madrilène.