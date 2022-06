EdF : Noël Le Graet dézingue le calendrier des Bleus

Lors de l'assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graet a tenu à dénoncer le calendrier effréné des Bleus, qui ont quatre rencontres programmées lors de cette trêve internationale : «ces matches sont importants, mais très franchement, ils se trouvent à une date qui n'a pas de sens. C'est valable pour tous les pays, même si nos joueurs jouent peut-être plus que d'autres.»

«J'ai rencontré mes collègues européens et on se demande comment on a pu accepter ce calendrier, poursuit le patron du football tricolore, qui se déplacera en Autriche pour le déplacement de l'équipe de France. Il a été fait à la hussarde. Les joueurs sont fatigués. On leur fait prendre des risques. Et ce n'est pas encore fini. J'espère surtout que l'on n'aura pas encore des blessés... Ce calendrier est démentiel. Il y a trop de rencontres. On va voir à Vienne qui est sur pied. Ce n'est pas notre rôle de rendre des joueurs en mauvais état aux clubs.»