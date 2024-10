Ballon d’Or 2024 : le classement de la 15e à la 11e place

Le classement du Ballon d’Or 2024 continue d’être dévoilé au fur et à mesure. Place au top 15 avec Nico Williams pour ouvrir le bal. Impressionnant sous les couleurs de l’Athletic Bilbao et convoité par le FC Barcelone cet été, le joueur de 22 ans, champion d’Europe avec la Roja, est récompensé de son très bel exercice 2023-2024. Juste devant lui, on retrouve Ademola Lookman, vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atalanta Bergame.

Aux portes du top 10, on retrouve enfin Dani Olmo à la 13e place. Le nouveau joueur du FC Barcelone a confirmé tout son potentiel sous le maillot du RB Leipzig avant de remporter l’Euro 2024 avec l’Espagne. Finaliste de la dernière Ligue Europa et champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen, Florian Wirtz pointe lui au 12e rang. Enfin, Phil Foden occupe la 11e place après une nouvelle saison XXL sous les couleurs de Manchester City.

