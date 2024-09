Lamine Yamal commence à inquiéter sérieusement le FC Barcelone

On peut le dire, Lamine Yamal est le franchise player du FC Barcelone. L’ailier espagnol a brillé à l’Euro avec la Roja, puis a très bien lancé sa saison avec son club, délivrant 4 passes décisives et inscrivant un but sur les 4 premières journées de Liga. Autant dire que le Barça se frotte les mains, surtout qu’autour de lui, des joueurs comme Dani Olmo, Raphinha, Pedri et Robert Lewandowski sont aussi performants.

Il faut dire qu’Hansi Flick donne déjà l’impression de savoir comment utiliser et exploiter du mieux possible le potentiel de tout ce beau monde. Mais Lamine Yamal est aussi victime de son succès, et ça effraye aussi forcément les dirigeants et le staff du club catalan. Comme l’indique le journal Mundo Deportivo, les Barcelonais s’inquiètent de la façon dont jouent les adversaires du Barça et de la sélection espagnole.

Des contacts de plus en plus durs

Ils estiment ainsi que Lamine Yamal, désormais bien connu des entraîneurs et défenseurs adverses, est de plus en plus victime d’interventions musclées pendant les matchs. Des contacts durs, des tacles appuyés, et le Barça a peur, clairement. Joueur qui tente et réussit le plus de dribbles en Liga (31/15), l’Espagnol a par exemple été fauché plusieurs fois par les joueurs serbes en Ligue des Nations jeudi dernier.

Les dirigeants du Barça souhaitent que le joueur soit un peu plus protégé par les arbitres, lui qui est le troisième joueur qui reçoit le plus de fautes en Liga, derrière Chrisantus Uche et Vinicius Junior. Le FC Barcelone espère notamment que les arbitres sortiront des cartons plus facilement, afin de calmer l’agressivité des joueurs adverses. Surtout que Luis de la Fuente ne donne pas l’impression de vouloir ménager la pépite catalane, et tout indique qu’il sera titulaire face à la Suisse ce dimanche. Le Barça croise les doigts pour éviter toute blessure…