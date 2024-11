Déjà un retournement de situation dans le procès Pogba

Paul Pogba vit un mois de novembre décidément très agité. Le 15 de ce mois, le milieu de terrain a officiellement divorcé d’avec la Vieille Dame. «La Juventus Football Club et Paul Pogba annoncent qu’ils ont convenu d’un commun accord de résilier le contrat de performance sportive, à compter du 30 novembre 2024. L’entreprise souhaite à Paul tout le meilleur pour son avenir professionnel», pouvait-on lire sur le communiqué de presse de l’écurie piémontaise. La fin d’une deuxième noce marquée par la suspension de la Pioche à la suite d’un contrôle positif aux métabolites de la testostérone lors d’une rencontre face à l’Udinese en septembre 2023. Mais sa sanction de 4 ans pour dopage a finalement été réduite à 18 mois. L’ancien joueur de Manchester United pourra donc reprendre du service en mars prochain. Une première victoire pour le champion du monde 2018. Ce mardi 26 novembre, Paul Pogba s’est lancé dans un nouveau combat.

En effet, c’est aujourd’hui que le procès de l’affaire Pogba s’est ouvert au tribunal correctionnel de Paris. Une affaire remontant au 19 mars 2022 et impliquant six personnes accusées de tentative d’extorsion ainsi que de la séquestration du footballeur (sauf Mathias Pogba pour ce point précis, ndlr). Hier, L’Equipe a d’ailleurs dévoilé les détails d’une audition du joueur de 31 ans. On a pu en savoir un peu plus sur ses relations avec son entourage et l’argent. « Parce que, comme c’étaient mes amis, je voulais les aider un peu. Des fois, je venais, je rendais visite, je donnais du cash aux parents, certains ont des enfants… Je voulais les aider, j’ai grandi avec eux. Moi, ça me faisait plaisir, ça vient de moi. Je ne demande rien, je n’attends rien. Je l’ai fait vraiment pour qu’ils avancent dans leur vie et qu’ils aient leur propre business. Le problème, c’est que je n’aime pas dire non.»

Paul Pogba ne sera pas présent de la semaine

Attendu pour s’expliquer et s’exprimer, Paul Pogba ne s’est finalement pas présenté lors de la première journée du procès, contrairement à son frère Mathias, arrivé au tribunal en compagnie de sa mère Yeo Moriba et qui est sur le banc des accusés. Très rapidement, l’avocat de Paul Pogba, Maître Pierre-Jean Douvier, a indiqué à la Présidente que son client ne serait pas présent lors des débats toute la semaine. «Il ne souhaite pas venir», a-t-il expliqué, tout en précisant que la Pioche est actuellement à l’étranger. Ce qui a sérieusement agacé le camp adverse comme le rapporte L’Equipe.«Nous n’avons su qu’hier (lundi) que Paul Pogba ne serait pas présent à l’audience. J’ai donc sollicité le renvoi en son absence», a lancé Me Yves Leberquier, avocat de Machikour K. Le constat était le même pour les avocats d’autres accusés, qui ont également sollicité le renvoi du procès.

Après une suspension d’audience, les débats sont repartis de plus belle lors de la lecture des conclusions, précise RMC Sport. L’avocat de Machikour K. a été le premier à dégainer en évoquant l’absence de Paul Pogba qui "pourrait être présent" au moins une journée. «Le juge d’instruction a fait du bon boulot. La confrontation en audience publique permet d’apprécier la crédibilité des déclarations, non seulement de Paul Pogba, mais aussi en face de leurs accusateurs.» Puis, ça a été au tour de Me Daphné Pugliesi, représentante de Roushdane K., d’attaquer le footballeur. «Monsieur Paul Pogba a fait des déclarations évolutives, de sa plainte jusqu’à la confrontation. J’avais une quinzaine de questions à lui poser. Sa comparution doit être ordonnée.» Même son de cloche pour Me Karim Morand-Lahouazi, représentant de Adama C.

Demande de renvoi de la défense rejetée

«On a deux scènes qui concernent mon client M. Adama C., la scène de l’appartement et du magasin Adidas (…) Aujourd’hui nous sommes privés de l’oralité des débats. Aujourd’hui Paul Pogba n’a aucun club, il pourrait très bien être présent à cette audience. A minima en visio-conférence. On a une personne à l’initiative d’une plainte, qui aujourd’hui n’est pas présente. Nous avons une multitude de questions. On a des déclarations contradictoires dans ce dossier et on a besoin de la partie civile pour répondre.» Les avocats de la défense ont donc demandé le renvoi. Même Mathias Pogba, par le biais de son avocate Me Sarah M’Himidi, s’est joint à cette demande. «Mathias Pogba a l’interdiction d’entrer en contact avec son frère, ce qui peut compliquer sa vie familiale. Sa volonté était, dans un premier temps, de refuser cette demande de renvoi. L’instruction a été très bien menée, mais je vais rejoindre mes confrères sur cette demande de renvoi.»

Dans l’autre camp, l’une des avocates de Paul Pogba, Me Carine Piccio, était contre. «On devrait commencer par rappeler que ce n’est pas le procès de Paul Pogba. Paul Pogba s’est rendu à tous les rendez-vous de justice. On ne peut pas compter sur l’écran de fumée que serait sa présence à cette audience. Il a été entendu très longuement, à plusieurs reprises. Ne faisons pas porter à Paul Pogba la responsabilité de cette affaire. La liberté de Paul Pogba est aujourd’hui de ne pas se présenter à cette audience. Je m’oppose donc à cette demande de renvoi.» La procureure a, elle aussi, demandé le rejet de la demande de renvoi. «L’audience n’est pas finie, tout le monde a le droit de changer d’avis sur la présence des parties civiles» a estimé la Présidente du tribunal, déboutant la demande de renvoi de la défense. Ella a donc terminé cette journée par une lecture complète du rapport pendant une heure. Prochaine étape de ce procès, l’audience ce mercredi après-midi de Mathias Pogba.