Accord sur le point d’être trouvé entre Laurent Blanc et Al-Ittihad !

Cette fois, Laurent Blanc mettra moins de temps à retrouver un club. Sans banc de touche pendant 4 ans entre la fin de son passage au PSG et sa venue à Al-Rayyan, le Cévenol s’apprête à repartir dans le golfe Persique, 10 mois après avoir été viré de l’Olympique Lyonnais. D’après nos informations, il est sur le point de trouver un accord avec le club saoudien d’Al-Ittihad, qui se cherchait un entraîneur français, ou au moins francophile, afin d’accompagner Karim Benzema. L’attaquant va retrouver un coach qu’il connaît bien.

Cela fait un moment, mais les deux hommes se sont côtoyés en équipe de France entre 2010 et 2012. Ensemble, ils avaient atteint les quarts de finale de l’Euro, battus par l’Espagne future championne d’Europe. Cette compétition et cette défaite avaient signifié la fin de l’aventure au poste de sélectionneur de Laurent Blanc, pendant que l’attaquant avait lui traversé le tournoi sans briller, sans marquer. Chacun a fait son chemin depuis cette période désormais lointaine et pas vraiment marquante.

Blanc préféré à Christophe Galtier

L’ancien coach de l’OL et du PSG a convaincu la direction de lui faire confiance. Comme précisé plus haut, celle-ci souhaitait enrôler un entraîneur français. Christophe Galtier était la priorité ces derniers jours, mais les négociations ont bloqué avec le club qatarien d’Al Duhail où officie actuellement Galtier. Ce dernier souhaitait venir, sans avoir la volonté de forcer son départ. Al-Ittihad lui proposait un énorme contrat de 3 ans avec un salaire de 12 M€ par saison.

Stefano Pioli a également fait partie des candidats pour prendre la suite de Marcelo Gallardo. Ce dernier n’aura pas tenu longtemps après s’être brouillé avec Karim Benzema, la star de l’équipe.