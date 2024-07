Al-Ittihad propose un pont d’or à Christophe Galtier pour retrouver Karim Benzema

L’Euro et la Copa America ont entamé leur deuxième phase de compétition. Dans 10 jours, il ne restera plus que les Jeux Olympiques comme dernière échéance importante de l’été. Après cela, les clubs auront tout le loisir de travailler sur le marché des transferts. Au niveau des entraîneurs en revanche, les principaux dossiers sont déjà bouclés. Celui de Christophe Galtier n’a en revanche pas bougé. Il est toujours en poste à Al Duhail au Qatar.

Mais à en croire les informations du journal Le Parisien, il pourrait bien quitter le 6e de la Qatar Stars League. L’ancien coach du PSG est devenu la grande priorité d’Al-Ittihad, le riche club saoudien. C’est tout simplement la formation dans laquelle évoluent depuis un an Karim Benzema et N’Golo Kanté, pour ne citer qu’eux. Il s’agirait même de retrouvailles entre le technicien et le Ballon d’Or 2022. Les deux hommes se sont côtoyés à l’OL durant la saison 2007/2008.

Un contrat à 36 M€ sur la table

S’ils ne sont pas proches, ils partagent bien sûr pas mal de connaissances. Courtisé par l’AC Milan avant l’été, Galtier n’a pas finalement pas été choisi, les Rossoneri lui préférant Paulo Fonseca. Un mal pour un bien, se dit-il, peut-être puisque Al-Ittihad lui propose un véritable pont d’or : un contrat de trois ans avec un salaire de 36 millions d’euros (12 M€ par saison). Des chiffres fous et difficiles à refuser.

Les discussions ont même débuté entre les deux directions, ainsi que celle de la ligue qatarienne. Tout ce petit monde devra se mettre d’accord. Galtier est particulièrement attiré par ce projet mais il ne forcera pas son départ non plus si aucun terrain d’entente n’est trouvé. À 57 ans, et après un an au Qatar, il pourrait rejoindre le grand voisin saoudien. Al-Ittihad vient de se débarrasser de son entraîneur, Marcelo Gallardo, lequel s’est brouillé avec Karim Benzema. Voilà ce qu’il en coûte de s’en prendre à la star de l’équipe.