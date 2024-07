Al-Ittihad se sépare de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo et Al-Ittihad, c’est terminé. Comme pressenti depuis dès mois, et confirmé en personne par le patron du club saoudien, l’entraîneur et le club saoudien ont pris des chemins différents. L’information du licenciement de l’Argentin est maintenant officielle.

L’ancien coach de River Plate paye ses mauvais résultats (5e du championnat à 42 points du champion Al-Hilal) et sa mauvaise relation avec Karim Benzema. Les deux hommes ne sont jamais parvenus à s’entendre. Gallardo devrait toucher environ 30 M€ en indemnités de départ.