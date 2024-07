Les négociations entre Christophe Galtier et Al-Ittihad sont bloquées

Annoncé comme un possible candidat au banc d’Al-Ittihad après le départ de Marcelo Gallardo, Christophe Galtier est pourtant encore loin de poser ses valises en Arabie saoudite. Si des négociations entre les deux parties ont été engagées ces derniers jours et que le fonds d’investissement souverain saoudien serait prêt à offrir 3 M€ net par mois pendant trois ans, soit un contrat global de 36 M€, à l’ancien technicien du PSG, un élément de taille remet en cause le deal. Actuellement sous contrat avec Al-Duhail, Galtier n’est pas considéré comme un candidat au départ.

En effet, comme l’indique L’Equipe, ce lundi soir, le président du club qatari n’a aucune intention de céder l’ex-coach de l’ASSE et estime que le timing n’est pas bon, alors que ses joueurs ont repris l’entraînement depuis le 1er juillet. De son côté, Galtier ne dispose pas de clause libératoire dans son contrat et ne souhaite pas non plus partir au bras de fer avec sa direction. De quoi faire capoter l’opération ? C’est plus que jamais la tendance actuelle…