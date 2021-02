Lazio - Bayern Munich : les compositions sont tombées

Pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, la Lazio et le Bayern Munich croisent le fer. A domicile, les Biancocelesti s'organisent en 3-5-2 avec Pepe Reina dans les buts derrière Patric, Francesco Acerbi et Mateo Musacchio. Les rôles de pistons sont assurés par Manuel Lazzari et Adam Marusic tandis qu'on retrouve Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva et Luis Alberto dans l'entrejeu. En attaque, Ciro Immobile et Joaquin Correa sont associés.

De son côté, le Bayern Munich s'organisent dans son traditionnel 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart. Niklas Süle, Jérôme Boateng, David Alaba et Alphonso Davies composent la défense Joshua Kimmich et Leon Goretzka composent le double pivot. Seul en pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Kingsley Coman.

Suivez le match sur notre live commenté

Les compositions

Lazio : Reina - Patric, Acerbi, Musacchio - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Marusic - Immobile, Correa

Bayern : Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Lewandowski