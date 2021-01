ASSE : Claude Puel en colère contre l’arbitrage

Ce samedi, Saint-Etienne se déplaçait sur la pelouse de Reims pour tenter de se relancer en championnat. Les Stéphanois restaient sur une seule victoire sur les quinze derniers matches (c’était face à Bordeaux, le 16 décembre dernier.). Les hommes de Claud Puel se sont incliné 3-1.

La suite après cette publicité

Une défaite qui a eu du mal à passer pour le technicien français qui s’est plaint de l’arbitrage. En cause, un penalty offert à Boulaye Dia sur l’ouverture du score ainsi que le coup franc qui amène le troisième but des Rémois. « Je suis en colère par rapport à tous ces faits de jeu qui ont été systématiquement contraires. Je n’ai pas l’habitude de parler de l’arbitrage, mais là, je ne comprends pas. (…) Sur le penalty, Mathieu Debuchy ne peut pas l’éviter à moins de se couper le bras. (…) Sur le coup franc sifflé, Mathieu prend un coup de coude dans la bouche, il est en sang et l’arbitre aurait pu revenir sur ces images. » a lancé l’ancien entraîneur de Leicester. « Les faits de jeu ont faussé la partie et malgré tous ces aléas, mes joueurs n'ont pas pété un câble ». Avec cette nouvelle défaite, Saint-Etienne pointe à une inquiétante seizième place du championnat.