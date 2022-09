LOSC : les premiers mots d'Adam Ounas

C'est officiel ! Annoncé depuis plusieurs heures, le transfert d'Adam Ounas vers le LOSC est désormais officiel. Après avoir passé sa visite médicale avec succès, le franco-algérien de 25 ans a rejoint le club nordiste pour deux saisons, assorti d'une année supplémentaire en option. Interrogé pour la première fois, Ounas n'a pas caché sa joie de signer avec les Dogues.

«Je suis très content d’arriver au LOSC où je connais déjà quelques joueurs, ce qui va faciliter mon intégration. J’espère faire une grande saison avec eux ! Tout le monde en Europe sait que Lille est un des plus gros clubs en France, où l’on pratique un football qui me plaît, où l’on joue beaucoup au ballon. Ça m’a tout de suite séduit ! Allez le LOSC, et à bientôt sur les terrains», a ainsi lancé l'ancien du Napoli.