LdC : Jérôme Rothen dézingue Neymar !

Le commentateur préféré de ton commentateur préféré. A l'issue de l'élimination du Paris Saint-Germain aux portes d'une nouvelle finale de Ligue des champions, après sa défaite face à Manchester City (4-1 en cumulé), le consultant du diffuseur RMC Sport et ancien joueur du club de la capitale, Jérôme Rothen, n'avait pas sa langue dans sa poche dans l'émission Champions Zone.

Neymar, loin d'être tranchant ce soir, en a pris pour son grade : « Neymar, on attend plus et moi le premier ! Ce joueur est incroyable quand il est seul dans sa tête et qu'il a des joueurs devant qui font les mouvements. Je vais reprocher des choses mais pas qu'à Neymar. Vous voulez le prolonger mais il faut aussi le recadrer ! Quand il n'est pas bon comme aujourd'hui il faut lui dire. Le Directeur Sportif lui passe la pommade car il faut le prolonger. S'ils veulent passer le cap avec Neymar, il faut que ça passe par le comportement. » A bon entendeur.