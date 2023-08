Lazio : la relation entre Maurizio Sarri et Claudio Lotito met le feu aux poudres

Malgré une dernière saison convaincante, terminée sur la deuxième marche du podium de la Serie A, la Lazio n’a pas encore trouver son rythme, et celui escompté par les têtes pensantes du projet, sur le marché des transferts. Alors que le club romain va avoir le plaisir de participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions, plusieurs joueurs sont encore et toujours espérés dans le Latium lors de ce mercato estival. Néanmoins, les liens, entre les deux hommes forts de la formation de la capitale italienne, semblent s’être complexifiés et ces derniers ne sont toujours pas sur la même longueur d’onde. Si les tensions sont palpables entre deux des personnages du football italien, une accalmie pourrait s’être installée.

La suite après cette publicité

En effet, le torchon ne brûle pas encore entre Claudio Lotito et Maurizio Sarri mais les tensions sont nombreuses entre le président et l’entraîneur de la Lazio. En effet, le dialogue, qui avait été interrompu pendant plusieurs semaines entre les deux hommes, a même finalement repris mais les sujets sur la table et les problèmes à résoudre sont si nombreux que les supporters romains s’inquiètent logiquement à seulement quelques jours de la reprise de la saison et surtout du championnat italien. D’ailleurs, une réunion au sommet a eu lieu entre le dirigeants et le tacticien italien afin de mieux préparer le futur pour appréhender du mieux possible ce dernier sprint final avant le retour des différentes compétitions nationales et européennes.

À lire

Lazio : l’AS Roma proche de devancer le rival romain pour Marcos Leonardo

Des crispations au sujet du recrutement

Même si le sommet à Formello, ou se trouve le centre d’entrainement de la Lazio, qui a débuté vers 22 heures ce mardi soir entre les deux protagonistes principaux des Biancocelesti, Maurizio Sarri et Claudio Lotito, n’a pas permis d’améliorer fondamentalement et en profondeur la relation entre les deux hommes, qui s’est étiolée depuis le début de l’été, elle a néanmoins été très importante pour valider la direction que doit désormais prendre le recrutement du club romain. Au sortir de cette réunion, les dirigeants laziale ont confirmé la nécessité de continuer à s’activer cet été pour recruter un latéral, deux milieux de terrain, dont un regista à la Pirlo, et un milieu offensif, et ce le plus rapidement possible, afin de rester compétitif.

La suite après cette publicité

Il s’agissait d’ailleurs du principal désaccord entre les deux hommes. Et ce n’est pas pour rien qu’Angelo Fabiani, le responsable du secteur des jeunes du club romain, mais qui, après le départ d’Igli Tare, est en fait le nouveau directeur sportif, était également présent lors de ce sommet. Claudio Lotito veut être le seul maître à bord pour choisir les futurs joueurs de la Lazio tandis que Maurizio Sarri veut lui aussi avoir son mot à dire. Malgré ces différents, un compromis aurait été trouvé. Quelques noms de la liste de l’entraîneur italien seront mis tout en haut de la liste afin de montrer la volonté de construire le projet autour de lui. Mais si les promesses ne sont pas tenues, attention au retour de bâton…

Plusieurs pistes déjà à l’étude

Depuis le début du mercato, Maurizio Sarri insiste notamment pour recruter Samuele Ricci, même si son nom n’a pas été parmi les premiers à surgir après la fin de la saison. La pépite de l’entrejeu du Torino, qui a impressionné l’entraîneur toscan lorsqu’il l’a vu évoluer au sein de l’équipe des moins de 21 ans de la Squadra Azzurra, est en fait le seul profil médian sur la liste de l’ancien tacticien napolitain et c’est pour cette raison que Claudio Lotito tentera un nouvel assaut lors des prochains jours pour le faire venir dans le Latium, après que les premières tentatives précédentes au cours des dernières semaines aient toutes été rejetées. L’ancien entraineur de Naples a même refusé Arsen Zakharyan pour pousser en faveur de Ricci mais le président du Torino Urbano Cairo est dur en affaires et Ivan Juric a déjà mis son veto absolu sur son départ.

La suite après cette publicité

Pour le poste de latéral, Luca Pellegrini est toujours dans le coup, même si Nice et surtout l’AC Milan travaillent avec la Juventus depuis plusieurs jours maintenant. Enfin, en attaque, Maurizio Sarri aurait apprécié Arkadiusz Milik ou Giovanni Simeone mais il semble que cela ne soit pas réalisable tandis que le recrutement de Valentín Castellanos est une piste qui a pris de l’importance. Il n’en reste pas moins que ce mercato estival est le plus problématique depuis l’arrivée de l’entraîneur toscan à Rome malgré l’une des meilleures saisons du club de la capitale italienne depuis maintenant plusieurs années. Et l’on sent bien que, même si la décision de rompre sa relation avec son président n’est pas encore à l’ordre du jour, ce pourrait être sûrement le dernier si aucun changement de cap n’est opéré dans la gestion du club lors des prochaines semaines.