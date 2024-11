OL - ASSE : les Lyonnais lancent les hostilités face aux Verts !

Il faut déjà remonter au 21 janvier dernier pour retrouver le dernier derby entre l’OL et l’ASSE. Une rencontre qui s’est conclue par la victoire des Lyonnais, grâce à un but de Moussa Dembélé en début de rencontre, quelques mois avant la descente des Verts en Ligue 2, pour deux saisons. De retour dans l’élite, le club stéphanois va retrouver l’OL et le Groupama Stadium, sans ses supporters puisqu’une interdiction de déplacement des supporters stéphanois a également fait l’objet d’un arrêté préfectoral, en plus d’un arrêté ministériel.

La suite après cette publicité

Olivier Dall’Oglio : «on prend la place du PSG»

Pour ce match très attendu et important pour les deux équipes, en manque de point, la date a évidemment été notée sur le calendrier. «Cela fait longtemps que ce derby n’a pas eu lieu. Tout le monde se met en mode derby rapidement, avec l’idée de diffuser l’énergie positive nécessaire pour appréhender ce match. Ce n’est pas qu’une question d’énergie. J’ai toujours suivi tous les derbys, car c’est vrai qu’ils mobilisent beaucoup d’énergie et d’attention. Nous allons être les dignes représentants de tout ce public. Aujourd’hui, je suis un pur Lyonnais, imprégné de cette culture. J’ai hâte de jouer chaque match, mais celui-ci en particulier. Cela fait 26 ans que je suis Lyonnais», a admis Pierre Sage, en conférence de presse.

«C’est un évènement national. La preuve, on joue dimanche à 20h45, on prend la place du PSG. Il y a un gros intérêt sur ce match, c’est très suivi au niveau national. Les joueurs s’attendent à une fête et à quelque chose de différent. Il y aura de l’engagement, les gars y seront. Ça soudera encore plus le groupe et on en a besoin», a approuvé Olivier Dall’Oglio, aussi en conférence de presse ce vendredi. Habitué des derbys, Alexandre Lacazette, le capitaine lyonnais, a fait part de son expérience.

La suite après cette publicité

Alexandre Lacazette jouera son premier derby au Groupama Stadium

Quand on a su qu’ils montaient en Ligue 1, c’était une date importante pour nous. «On y est, c’est bien. (…) Je suis excité à l’idée de disputer un derby. Ce sera mon premier derby au Groupama Stadium. Je prépare tous les matchs de la même manière. Ce sont nos rivaux depuis toujours, et il y a même des supporters qui préfèrent gagner les deux derbys plutôt que le championnat. Quand tu arrives à Lyon, on t’explique et on t’imprègne de la culture lyonnaise. Non, je ne porte pas de vert ; c’est une couleur que je n’ai pas à la maison», a-t-il ajouté, avec humour.

Et alors que les Verts pointent à la place de barragiste et que les Lyonnais restent sur deux nuls consécutifs en Ligue 1, et deux matches sans victoire en Ligue Europa, ce 125e derby sera décisif pour les deux équipes, avant la trêve internationale. «Il faut transformer l’émotion en une force positive, qu’elle ne paralyse pas les joueurs, mais qu’elle apporte de la cohésion et de la solidarité. Nous serons confrontés à des attaques placées et devrons être très réactifs en cas de perte de balle. J’aime voir mon équipe gagner en jouant bien», a ajouté Pierre Sage. Rendez-vous dimanche soir (20h45) pour suivre ce choc.

La suite après cette publicité

Pour ce derby, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire 2-0 de l’OL face à l’ASSE vous rapporte jusqu’à 730€.

Suivez le match OL - ASSE sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.