CdM 2022, EdF : l'expérience des Bleus en finale sera capitale contre l'Argentine pour Didier Deschamps

À la veille de la rencontre la plus importante de ce Mondial 2022 entre l'Argentine et l'équipe de France (dimanche, 16h), Didier Deschamps a évoqué les deux dernières finales disputées par les Bleus lors d'une interview accordée à beIN SPORTS. «Tout ça fait partie de l'expérience. Plus on en joue, mieux c'est parce qu'on sait ce que c'est. Il y a le match bien évidemment et l'adversaire mais il y a aussi le contexte donc ça permet de mieux appréhender même si ça ne garantit pas un résultat positif», a tout d'abord confié le sélectionneur tricolore.

Didier Deschamps est ensuite revenu plus dans le détail sur ces finales et plus précisément sur celle perdue face au Portugal au Stade de France. «2016 nous a servi en 2018 probablement. En 2016, on a laissé passer une opportunité de gagner un titre et au niveau international avec l'équipe de France, quand il y en a un qui se présente, il faut tout faire pour essayer de le gagner», a tenu à rappeler l'homme de 54 ans.