Le Real Madrid crie déjà au scandale avant le Clasico

Samedi, tous les regards seront braqués sur le stade Santiago-Bernabéu. L’enceinte mythique du Real Madrid sera le théâtre du Clasico opposant les Merengues au FC Barcelone. Plus qu’un match entre les deux frères ennemis du football espagnol. Premiers avec 27 points, les Blaugranas comptent bien poursuivre sur leur belle lancée et creuser l’écart avec les Madrilènes, deuxièmes avec 24 points. Mais nul doute que pour son premier Clasico, Kylian Mbappé (25 ans) aura à cœur de briller, tout comme ses coéquipiers d’ailleurs. Pour diriger cette rencontre XXL, la Commission technique des arbitres a désigné Monsieur José María Sánchez Martínez.

La suite après cette publicité

Âgé de 41 ans, l’arbitre international originaire de Murcie est très expérimenté. En effet, AS indique qu’il a déjà dirigé six fois le Clasico durant sa carrière. Décrit par le média espagnol comme étant un «arbitre sérieux et peu enclin aux protestations», il n’a pourtant pas échappé aux polémiques. Sur les 6 matches qu’il a arbitrés entre les Merengues et les Catalans, il y a eu trois victoires dans chaque camp. Mais AS écrit que «Sánchez Martínez est un arbitre que le Real Madrid n’aime pas et qui a été durement critiqué à plusieurs reprises.» La saison passée, lors du derby face à l’Atlético de Madrid, Real Madrid TV avait d’ailleurs durement taclé l’homme au sifflet.

À lire

Liga : 4 supporters de l’Atlético arrêtés après une campagne contre Vinicius

Le Real Madrid surveille de près l’arbitre

«Est-ce qu’il pourra dormir ce soir ? Madrid reste leader malgré l’arbitrage. Ils ont retiré deux points pour ne pas avoir sifflé trois pénaltys. Des décisions grotesques et incompréhensibles de l’arbitre ont empêché Madrid de gagner. Les sanctions sont scandaleuses, elles sont très claires. La VAR a brillé par son absence. J’aimerais qu’ils sortent et donnent des explications. Des déclarations faites après un derby au cours duquel le Real Madrid a réclamé deux penaltys sur Bellingham et un autre sur Lucas Vázquez.» Le voir diriger un Clasico ne rassure donc pas dans la capitale ibérique. AS précise d’ailleurs qu’il est «dans le viseur» de la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

AS rappelle toutefois que le Barça avait écrit dans un rapport de match « à quel point tu es mauvais » et avait accusé l’un de ses assistants de s’être introduit dans les vestiaires. Mais dans la presse catalane, on ne prête pas trop attention à ce choix et on évite les critiques. Sport a notamment écrit : «Sánchez Martínez est un spécialiste de la mise en scène des Clasicos. Il l’a arbitré six fois jusqu’à présent, avec trois victoires pour chaque équipe. Le dernier match entre le Barça et le Real Madrid qu’il a dirigé remonte au 16 octobre 2022. Les Merengues s’étaient imposés trois à un grâce à des buts de Benzema, Valverde et Rodrygo, tandis que Ferran Torres avait marqué pour l’équipe de Xavi.» Accompagné de ses assistants et notamment de Mr Muñiz Ruiz à la VAR, l’arbitre du Clasico est déjà sous pression.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Kylian Mbappe face au FC Barcelone vous rapporte jusqu’à 415€.