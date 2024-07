Euro 2024 : un record pour Kylian Mbappé !

Après avoir dévoilé les joueurs les plus rapides durant la phase de poules, l’UEFA vient de mettre à jour ce classement après les huitièmes et les quarts de finale. Eh bien, s’il ne brille pas devant le but, Kylian Mbappé peut au moins se targuer d’être, pour le moment, le joueur le plus rapide de cet Euro 2024.

Le capitaine de l’équipe de France a été chronométré à 36,5 km/h (l’UEFA ne précise dans quel match cette performance a été réalisée). Le Bondynois devance l’Espagnol Ferran Torres (36 km/h) et le Slovène Benjamin Sesko (35,9 km/h). À noter qu’un autre Tricolore figure dans ce classement, à savoir Theo Hernandez (6e, 35,7 km/h).