CAN 2023, Guinée : l’appel au calme après les six supporters décédés

Suite à la victoire de la Guinée contre la Gambie en Coupe d’Afrique des Nations, six supporters guinéen ont perdu la vie dans les rues de Conakry, capitale du pays, lors des célébrations nationales pour fêter le grand pas vers la qualification du Syli national pour les 8es de finale de la compétition. Après les scènes de liesse viennent les profondes larmes de tristesse. La Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) a tenu à rendre hommage aux victimes et a demandé plus de mesure lors des prochains rassemblements. Un appel à la modération.

«Ce qui est important, c’est que nos supporters et le public fassent la fête de manière très mesurée. Ils doivent faire très attention à ne pas se mettre en danger, car le but du football est d’apporter de la joie et de ne pas laisser des familles dans le deuil. Nous ne voulons pas que les morts soient endeuillés, c’est pourquoi nous appelons tout le monde à faire la fête, mais à prendre soin de soi pour que rien ne lui arrive», a déclaré Amadou Makadji, le responsable des médias de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT), chez nos confrères de la BBC.