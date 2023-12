Lens-Séville : les compositions probables

Ce soir à 18h45, le Racing Club de Lens accueille le Séville FC lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (à suivre en direct en live commenté sur notre site). Un match qui a déjà d’ailleurs commencé puisque les Andalous crient au scandale puisque leurs supporters sont interdits de déplacement en France. Ils ne pourront donc pas assister à ce choc entre une formation espagnole, dernière du groupe B avec 2 points, et des Nordistes, troisièmes avec 5 unités.

Pour cette rencontre très importante, Franck Haise va a priori miser sur un 3-4-2-1. Devant Brice Samba, on retrouvera le trio Medina-Ganso-Gradit. Ils seront épaulés par Frankowski, Mendy, Abdul Samed et Aguilar. Pour soutenir Wahi, qui sera aligné en pointe, Pereira Da Costa et Sotoca débuteront la partie. En face, les Sévillans de Diego Alonso évolueront en 4-3-3. Dmitrovic sera dans les cages et sera aidé par le quatuor Salas-Sergio Ramos-Gudelj-Juanlu. Pour remporter la bataille du milieu, les Espagnols compteront sur Sow, Soumaré et Rakitic. Enfin, Pedrosa, Torres et En-Nesyri mèneront l’attaque.