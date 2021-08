AC Milan : accord trouvé avec l’AS Rome pour Alessandro Florenzi

Alessandro Florenzi (30 ans) aurait trouvé son nouveau club. D’après Sky Sport Italia, l’ancien joueur du PSG va s’engager avec l’AC Milan. Il devrait rejoindre les Rossoneri en prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat de 4,5 M€.

La suite après cette publicité

Les Milanais veulent maintenant se renforcer au milieu de terrain et seraient toujours sur la piste de Tiémoué Bakayoko (27 ans) et négocieraient actuellement avec Chelsea. Même chose concernant Yacine Adli (21 ans), pour qui un accord aurait d’ores et déjà été trouvé avec le joueur, il ne resterait plus qu’à s’entendre avec Bordeaux.