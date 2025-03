Liga : le FC Barcelone domine Girona et reprend ses distances avec le Real Madrid

Après la victoire étriquée du Real Madrid et le match nul décevant de l’Atlético de Madrid samedi, la 29e journée de Liga se poursuivait ce dimanche avec un derby catalan entre le FC Barcelone et Girona. À domicile, les Blaugranas s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Inigo Martinez et Eric Garcia. Gavi était placé en sentinelle avec Pedri à ses côtés et Fermin Lopez en meneur de jeu. Plus haut, Robert Lewandowski était positionné en pointe avec Lamine Yamal et Gerard Martin dans les couloirs. De son côté, Girona optait pour un 3-4-3 avec Paulo Gazzaniga dans les cages. Devant lui, on retrouvait Alejandro Francés, Daley Blind et Ladislav Krejci en défense. Yangel Herrera épaulait Arthur dans l’entrejeu avec Arnau Martinez et Miguel Gutierrez sur les ailes. Devant, Viktor Tsygankov et Yaser Asprilla épaulaient Arnaut Danjuma.

Dès l’entame, les Blaugranas se montraient menaçants. Côté gauche, Gavi pénétrait dans la surface et servait Fermín López en retrait, dont la frappe était contrée in extremis par Ladislav Krejčí (4e). Girona répliquait rapidement avec un centre enroulé de Yáser Asprilla vers le second poteau. Viktor Tsygankov, sous la pression de Gerard Martín, parvenait à frapper, mais son tir s’envolait largement au-dessus (6e). Les Catalans insistaient, et Lamine Yamal se distinguait par sa vivacité. L’ailier barcelonais délivrait un caviar pour Robert Lewandowski, dont la tentative, bien placée, était repoussée de justesse par Paulo Gazzaniga (8e). Quelques minutes plus tard, Yamal réalisait un festival sur le côté droit, éliminant Miguel Gutiérrez et Yáser Asprilla avant de tenter sa chance d’un pointu. Là encore, le gardien de Girona se montrait impérial et détournait le ballon (14e). Sur corner, Barcelone pensait enfin trouver l’ouverture. Pedri déposait un centre au premier poteau sur la tête de Ronald Araújo, mais Gazzaniga, une nouvelle fois décisif, claquait le ballon en corner (22e). Sur le côté droit, Lamine Yamal trouvait Fermín López entre les lignes. D’une remise précise, ce dernier lançait Jules Koundé sur la droite de la surface. Le défenseur blaugrana ajustait alors Paulo Gazzaniga d’un tir croisé, mais son but était finalement annulé pour une position de hors-jeu (39e).

La délivrance signée Lewandowski

Alors que Girona se montrait solide défensivement en résistant aux assauts blaugranas, les Barcelonais trouvaient enfin l’ouverture grâce à Lamine Yamal (43e, 1-0). Sur le côté droit, le jeune ailier enroulait un coup franc dangereux vers le premier poteau. Dévié involontairement par la main de Ladislav Krejčí, le ballon prenait à contre-pied Paulo Gazzaniga et terminait au fond des filets, offrant l’avantage au FC Barcelone. Le but a finalement été accordée en CSC à Krejčí. Au retour des vestiaires, Girona tentait d’imposer son jeu et de s’installer dans le camp blaugrana (47e), mais le FC Barcelone restait bien en place. Les hommes de Flick enchaînaient une longue séquence de possession, faisant circuler le ballon dans leur moitié de terrain (51e). Mais contre toute attente, une erreur de relance dans l’axe leur coûtait cher. Arthur interceptait et servait Daley Blind en retrait. Ce dernier glissait un ballon précis vers Arnaut Danjuma, démarqué sur la gauche de la surface. L’attaquant de Girona ne tremblait pas et ajustait le gardien barcelonais d’un tir à ras de terre, ramenant ainsi son équipe à hauteur des Blaugranas (53e, 1-1). Sonné mais pas abattu, le FC Barcelone cherchait immédiatement à réagir. Lamine Yamal, toujours inspiré, talonnait sur la droite de la surface pour Jules Koundé, dont le centre tendu traversait la surface géronaise Au second poteau, Robert Lewandowski se jetait, mais il était un rien trop court pour dévier le ballon. Les Blaugranas insistaient et passaient tout près du but (57e).

Sur un ballon repoussé plein axe à 25 mètres des cages, Eric García déclenchait une frappe puissante qui venait heurter le poteau droit de Paulo Gazzaniga (60e). L’effort catalan finissait par payer. Sur un centre venu du côté gauche signé Gavi, Fermín López remettait intelligemment de la tête devant le but. Cette fois, Lewandowski prenait le meilleur sur Ladislav Krejčí et glissait le ballon entre les jambes du portier géronais, redonnant l’avantage aux siens (62e, 2-1). Sur une récupération haute, le FC Barcelone se montrait rapide à l’action. Robert Lewandowski enchaînait sans délai avec une frappe puissante vers le coin droit du but. Paulo Gazzaniga se jetait pour repousser de justesse en corner (66e). Frenkie de Jong portait le jeu plein axe, puis décalait sur la gauche de la surface pour Robert Lewandowski, qui ajustait parfaitement son tir croisé, trouvant le coin droit du but (77e, 3-1), ce qui porte son compteur à 25 réalisations en championnat cette saison. Ferran Torres y allait finalement de son but aussi en fin de rencontre (86e, 4-1). A 9 journées de la fin, le FC Barcelone, en tête de la Liga, compte trois points d’avance sur son dauphin du Real Madrid. Les Catalans affronteront l’Atlético en Copa del Rey en milieu de semaine, puis le Real Betis le week-end prochain.