Turquie : des joueurs ukrainiens et russes se sont battus dans un hôtel

Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie a des conséquences inattendues. Avec le manque d’infrastructures suite à la catastrophe qui a fait plus de 30 000 morts selon les derniers décomptes, des joueurs russes du FK Chinnik et ukrainiens du FK Mynaï se sont retrouvés dans le même hôtel turc, et en sont venus aux mains. Les informations émanant des médias locaux ont depuis été confirmées par des vidéos prises au moment des faits, puis par le communiqué du club ukrainien qui a dénoncé le comportement de son homologue. Il y a plusieurs blessés sérieux à déplorer.

La rixe aurait démarré suite à la remarque d’un joueur ukrainien envers un Russe pour son manque de respect envers le personnel en raison de son taux d’alcoolémie avancé. Le ton serait monté avant que l’Ukrainien ne déclenche les hostilités en assénant un premier coup. S’en est suivie une bagarre générale causant quelques côtes cassées chez certains éléments du club de 2e division russe. La police et des services de secours sont intervenus pour mettre fin à cette histoire, évidemment exacerbée par les fortes tensions géopolitiques du moment, mais ça ne s’arrête pas là. Une fois les joueurs du FK Mynaï rentrés dans leurs chambres, des Russes se seraient battus à nouveau entre eux, certains reprochant à d’autres d’être intervenus pour séparer tout le monde.

