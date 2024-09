Equipe de France : le cas Kylian Mbappé inquiète sérieusement

L’équipe de France est complètement passée au travers de son match de rentrée. Malgré l’ouverture du score de Barcola dès la 12e seconde, but le plus rapide de l’histoire des Bleus de l’ère moderne, l’Italie a rapidement inversé la tendance. Le premier bon quart d’heure des Tricolores n’a pas duré et les hommes de Luciano Spalletti ont finalement remporté cette première rencontre de Ligue des Nations logiquement, et plutôt facilement (3-1). Plusieurs joueurs sont passés au travers sur la pelouse du Parc des Princes, comme l’ensemble de la défense, Youssouf Fofana ou encore Antoine Griezmann.

Et que dire de Kylian Mbappé ? Le capitaine des Bleus a donné une impression assez similaire qu’à l’Euro. Celle d’un joueur dans la volonté de vouloir emmener son équipe avec lui, sans jamais y parvenir. Si durant le championnat d’Europe, l’explication de ses mauvaises performances portait essentiellement sur sa condition physique et sa fracture du nez intervenue dès le premier match, cette fois il faut chercher ailleurs. Dans son positionnement peut-être, lui qui a été aligné à la pointe de l’attaque, une place qu’il n’a jamais vraiment apprécié que ça soit en club, comme en sélection.

Il n’est plus décisif en équipe de France

Avec la retraite internationale d’Olivier Giroud, et le plafond de verre que ne parviennent pas à briser les différents concurrents en attaque (Thuram, Kolo Muani), le néo-Madrilène a encore une fois rendu une pâle copie hier, son retour au Parc des Princes. Il y a bien eu ce tir hors cadre (34e) et cette dernière accélération dans la surface côté droit (86e) mais c’est bien trop faible pour un élément de ce calibre. Notre rédaction lui a attribué un 3/10, tout comme L’Equipe. Sa disette se poursuit. Sur ses 11 derniers matchs en équipe de France, il n’a inscrit que 2 petits buts. C’était face au Luxembourg et contre la Pologne, sur penalty.

«Ça fait deux ans que je le dis. Ce joueur a changé. Avant, il marquait, mais là il ne marque plus, ça commence à coincer. Il ne fait plus de différence. Les deux buts qu’il met au Real… Peut-être qu’il va devenir ce joueur-là, un joueur de surface», s’interroge Johan Micoud, consultant sur L’Equipe. Encore une fois hier, Mbappé n’a jamais utilisé son arme principale, la vitesse. Il a préféré décrocher et dézoner, venir au milieu de terrain, déjà occupé, plutôt que d’emmener les défenseurs avec lui dans la profondeur. Ce reproche lui était déjà fait durant ces derniers mois au PSG.

Remplaçant face à la Belgique

«Vous pouvez tirer des analyses sur les individualités… Je ne suis pas là pour pointer du doigt un joueur plus qu’un autre, défendait le sélectionneur face à la presse hier après la rencontre. C’est ma responsabilité. En dehors des vingt premières minutes, on a été en dessous. On se doit de faire plus qu’on a fait.» Evidemment cela concerne Kylian Mbappé mais aussi les autres. Il n’est sans doute pas trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme même si dans ce début de saison, les niveaux physiques sont disparates. Deschamps pourrait même se passer des services de son capitaine contre la Belgique, dont l’influence se réduit toujours un peu plus ces derniers temps.