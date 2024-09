France - Italie : les notes du match

Opposée à l’Italie dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations version 2024-2025, l’équipe de France, éliminée aux portes de la finale lors du dernier Euro, faisait sa rentrée des classes, ce vendredi soir, au Parc des Princes. Organisés en 4-2-3-1 avec Ibrahima Konaté et William Saliba dans l’axe de la défense, les Bleus pouvaient également compter sur leur petit nouveau, Michael Olise. En attaque, Antoine Griezmann et Bradley Barcola accompagnaient, quant à eux, Kylian Mbappé, seul en pointe. De son côté, la Nazionale se présentait en 3-5-2. Gianluigi Donnarumma débutait dans les cages, tout comme Lorenzo Pellegrini et Matteo Retegui, titularisés en pointe. Un choc qui démarrait sur les chapeaux de roues.

Profitant du laxisme de Giovanni Di Lorenzo, Barcola surgissait, accélérait et ouvrait le score d’une frappe en force (1-0, 1e). Douchée après 12 petites secondes de jeu, l’Italie tentait de réagir et manquait de peu l’égalisation dans la foulée. Sur un bon centre depuis le côté gauche, Pellegrini remisait de la tête pour Frattesi mais ce dernier, esseulé aux six mètres, voyait sa tête terminer sur la barre transversale de Maignan. Dans la continuité de l’action, Retegui manquait lui aussi de précision (6e). Gênés par la vivacité de Barcola et Mbappé, les Transalpins découvraient également la créativité d’Olise, auteur d’une belle frappe cadrée mais captée par Donnarumma (11e). Supérieurs techniquement, les hommes de Didier Deschamps allaient pourtant se faire surprendre…

La France a perdu le fil

Après un premier arrêt de Maignan sur une frappe croisée de Retegui (26e), la Squadra Azzurra égalisait au terme d’un sublime mouvement. Trouvé sur le côté gauche, Dimarco profitait d’une superbe remise de Tonali et enchaînait avec une reprise de volée imparable, dans la lucarne opposée du potier tricolore (1-1, 30e). Surpris, les Bleus balbutiaient quelque peu leur football et s’en remettaient à Barcola pour créer du danger. Décalé à l’entrée de la surface, l’ailier parisien s’offrait un joli numéro, mais sa frappe, déviée, flirtait avec le poteau droit italien (39e). Bousculée et gênée par une sélection italienne beaucoup plus tranchante, la France était finalement logiquement accrochée à la pause. Au retour des vestiaires, les Italiens accéléraient encore.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Italie 3 1 2 1 0 0 3 1 4 France 0 1 -2 0 0 1 1 3

A la conclusion d’une magnifique action collective, le nouvel entrant Raspadori oubliait cependant de servir son coéquipier et voyait sa frappe freinée puis captée par Maignan (48e). Dans le dur et dominés dans l’entrejeu, les Bleus finissaient par craquer. Sur une perte de balle de Fofana, Retegui, trouvé sur le côté droit, centrait parfaitement pour Frattesi qui terminait en taclant le cuir (1-2, 51e). Si Ousmane Dembélé et Manu Koné entraient en jeu, les Tricolores n’y arrivaient toujours pas. Sur corner, Frattesi prenait le meilleur sur Clauss et forçait Maignan à réaliser une magnifique parade (59e). À l’entrée du dernier quart d’heure, l’Italie faisait le break. Servi en plein cœur de la défense française, Raspadori se jouait de Saliba et trompait Maignan (1-3, 74e). Dans les derniers instants, Griezmann se signalait d’une belle frappe enroulée du gauche (77e) mais le score n’évoluait plus. Décevante, l’équipe de France rate son entrée dans la compétition et se devra de réagir contre la Belgique, lundi soir.

L’Homme du match

- Dimarco (8) : un magnifique but pour l’égalisation de la part du piston gauche interiste (31e), après un très bon une-deux avec Tonali. Mais au-delà de ça, il a été un danger permanent dans son couloir, se projetant énormément comme il a l’habitude de le faire avec le champion d’Italie en titre. Jonathan Clauss n’a jamais réussi à limiter son impact offensif. Il peut également terminer avec une passe décisive, mais Maignan se couche bien sur la tête de Frattesi (59e). Remplacé par Brescianini, à la 81e minute. Le joueur de l’Atalanta Bergame faisait ses débuts avec la sélection italienne.

France

- Maignan (4) : d’abord sauvé par son poteau en début de match, il a rapidement été surpris par la volée de Dimarco, malgré un bel arrêt réalisé en première période (42e). Le gardien milanais n’a rien pu faire sur le but de Frattesi en seconde période, avant de se manquer sur le troisième but signé Raspadori. Un bel arrêt à noter pour éviter le pire (58e).

- Hernandez (4) : très bon offensivement en début de partie, le latéral gauche milanais a beaucoup aidé Barcola et Mbappé à combiner dans la profondeur durant la première période. Mais son apport offensif aura disparu au fil de la partie. Quelques erreurs défensives de placement à noter, notamment sur le deuxième but encaissé où il était complètement absent.

- Konaté (3) : de retour en tant que titulaire en équipe de France, Ibrahima Konaté s’est montré rassurant dans ses interventions, mais a parfois eu du mal dans son placement, aux côtés de Saliba. Sur le but égalisateur, on l’a senti un peu en difficulté dans son marquage. Même chose sur le deuxième but encaissé, où il était en retard sur Frattesi.

- Saliba (3) : à l’instar de Konaté, le défenseur d’Arsenal s’est mal compris dans le marquage individuel. Cela a été moins flagrant que sur le côté Konaté-Clauss, mais il a été beaucoup moins serein que lors du dernier Euro, où il s’était révélé en Bleus. Un match compliqué pour la charnière des Bleus, qui aura, lui aussi, été en difficulté dans les duels, à l’instar du troisième but italien, où il se loupe complètement.

- Clauss (3) : titularisé à la place de Koundé, le néo-Niçois aura eu sa chance. Sauf qu’il n’en a pas profité. Il est surtout fautif d’une grossière erreur de marquage sur le but égalisateur encaissé et il s’est fait bouger dans les duels tout au long du match. Mais on l’aura notamment trop peu vu. Les combinaisons avec Olise et Griezmann ont manqué et il n’a pas proposé un seul centre à ses attaquants. Remplacé par Koundé (77e), qui aura clairement gagné des points en ne jouant pas cette rencontre.

- Kanté (3) : beaucoup de récupérations en début de partie, mais cela n’aura pas duré longtemps car l’Italie l’aura mis en difficulté. Souvent en retard et remué dans les duels, il a également eu des problèmes dans son placement, avec Fofana. Le milieu de terrain français aura été complètement balayé, ce soir. Remplacé par Zaire-Emery (77e), pareillement en difficulté.

- Fofana (2) : il aura été le tricolore le moins à l’aise de la soirée. Dès les premières minutes, son apport dans le pressing aura été compliqué et il a très vite subi l’entre-jeu italien. En difficulté, il aura perdu sept ballons et gagné trois duels seulement. Mais le pire aura été sa perte de balle catastrophique amenant au deuxième but italien. Un calvaire. Remplacé par Manu Koné (60e), qui a vécu une première sélection compliquée, malgré une rentrée intéressante.

- Olise (5,5) : ses premières minutes auront été sublimes, avec un très beau geste technique d’entrée (3e). Pour sa première sélection, il aura enflammé le public du Parc des Princes, avec une belle frappe tentée (11e) et beaucoup de combinaisons avec Griezmann et Mbappé. Une première sélection réussie, même s’il a disparu au fil de la partie. Remplacé par Dembélé (60e), qui aura beaucoup apporté grâce à ses dribbles.

- Griezmann (2,5) : les matches s’enchaînent et inquiètent pour Antoine Griezmann en équipe de France. Car même dans le temps fort français, il a été éclipsé par Olise. La partie a ensuite été très dur pour le Colchonero, qui n’aura clairement rien réussi dans son match. Ses deux derniers ballons offensifs auront été bons, avec cette frappe proche du but (69e), mais sa passe manquée est à l’origine du troisième but italien encaissé. Remplacé par Thuram (77e), en fin de match.

- Barcola (6,5) : il a été le seul à faire des différences côté tricolore. Il s’est d’abord offert son premier but en équipe de France, après 13 secondes de jeu, dans un but qu’il s’est procuré tout seul, grâce à un pressing qui aura été bien trop faible côté français. Une frappe dangereuse à noter (41e), ainsi que des ballons gagnés en seconde période (61e).

- Mbappé (3) : très bon en début de match, le capitaine des Bleus aura été très adroit dans ses dribbles et dans ses combinaisons avec ses partenaires, avec une première frappe tentée (7e). Mais cela a été plus brouillon au fil de la soirée où il n’a pas été toujours bien servi, mais il a aussi fait preuve d’une baisse de qualité technique et de trop peu d’occasions créées.

Italie

- Donnarumma © (6) : le portier du Paris Saint-Germain est surpris dès la première minute par son coéquipier au PSG, Bradley Barcola, après la bévue de Di Lorenzo. Il se couche rapidement au sol sur la tentative de Mbappé pied gauche (8e), puis sur la frappe lointaine d’alise (12e). La frappe contrée de Barcola (38e) passe ensuite à quelques centimètres de son poteau gauche. En seconde période, seuls Antoine Griezmann et Manu Koné (90e+4) ont apporté du danger devant sa cage.

- Di Lorenzo (4) : sans doute le seul joueur en dessous de la moyenne du côté de l’Italie. Un début de match catastrophique pour le Napolitain puisqu’il se fait subtiliser le ballon par Barcola, qui s’en va ouvrir le score (1e). Sur ses interventions, il n’a pas toujours rassuré face à un Bradley Barcola en jambes.

- Bastoni (6) : le joueur de l’Inter n’a pas eu grand-chose à faire contre un Mbappé inoffensif. Attentif sur le peu d’actions offensives de la France après l’ouverture du score, il continue de confirmer son nouveau statut de taulier de cette défense italienne.

- Calafiori (6) : s’il a eu un peu de mal face à Olise en début de rencontre, la révélation du dernier Euro du côté de la Squadra Azzurra a fait preuve de beaucoup de concentration pour empêcher le joueur du Bayern Munich et le reste des Bleus de rentrer dans sa surface, en anticipant les passes de ses adversaires et en les empêchant de se retourner pour accélérer le jeu. Suppléé sur blessure par Buongiorno, à la 71e minute.

- Cambiaso (5) : il est néanmoins sur la photo de famille du premier but italien puisqu’il trouve Dimarco sur le côté gauche, sur une longue passe. Sinon, le joueur de la Juventus n’a pas eu la même justesse technique que Dimarco et a peiné à contenir Hernandez. Il doit faire mieux sur le plan défensif.

- Frattesi (7,5) : le milieu de l’Inter s’est finalement bien rattrapé de son raté (7e), après la très bonne remise de la tête de Cambiaso. Très actif dans le pressing et dans les duels (quatre remportés sur cinq), c’est lui qui récupère le ballon dans les pieds de Youssouf Fofana, avant de se projeter dans la surface et de battre Maignan sur cette frappe en première intention (50e) pour permettre à l’Italie de renverser la rencontre. Il est ensuite proche du doublé puisqu’il prend le dessus sur Clauss et place sa tête sur le corner de Dimarco, mais Maignan se couche rapidement (59e). Il cède sa place sur blessure, après un match complet de sa part. Remplacé par Udogie, à la 62e minute. Très en jambes, le latéral gauche de Tottenham est sur l’action qui mène au but de Raspadori pour le break.

- Ricci (6,5) : méconnu du grand public, le milieu du Torino a fait très bonne impression en permettant à l’Italie de conserver le ballon et d’aérer le jeu. Sur le troisième but de la Squadra Azzurra, il résiste à la pression mise dans sa surface de réparation par Ousmane Dembélé. Grosse combativité de sa part, avec six duels remportés sur neuf et trois interceptions.

- Tonali (7) : pour son retour en sélection, le milieu de Newcastle est monté en puissance au fil de la rencontre. Souvent repris par Spalletti qui le voulait davantage dans une position axiale que sur le côté, il a été agressif au niveau du pressing pour subtiliser les ballons aux Bleus. Auteur d’un superbe une-deux avec Dimarco pour l’égalisation italienne (31e), il remonte le ballon sur l’action du deuxième but, signée Retegui (50e). Et après avoir beaucoup donné, il trouve l’énergie pour aller mettre du danger dans la surface en fin de match (84e). Pas mal après dix mois sur le carreau.

- Pellegrini (4) : le joueur de l’AS Roma s’est illustré en début de rencontre avec cette magnifique ouverture dans le dos des défenseurs français pour Cambiaso, qui trouvera Frattesi. Mais il s’agit de son seul fait d’arme dans cette première mi-temps où il n’a rien fait d’impressionnant. Remplacé par Raspadori (7), à la 46e minute. Le Napolitain marque le but du break après s’être joué de Saliba, et surtout, à la suite d’une excellente transition de la part des Italiens.

- Retegui (6) : aligné seul en pointe de l’attaque italienne, le nouveau joueur de l’Atalanta a mis du temps à rentrer dans sa rencontre. S’il n’a pas eu beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent (quatre tirs dont un seul cadré), il a été à l’image du reste de son équipe : vaillant, ne rechignant pas pour revenir défendre et bouger physiquement les Bleus. Sa principale action du match est bien sûr cette passe décisive pour Frattesi en première intention dans la surface (50e). Remplacé par Kean, à la 81e minute.