Liverpool : Virgil Van Dijk s’inquiète pour Alisson

Ce samedi, Liverpool s’est imposé sur la pelouse de Crystal Palace (1-0) et conserve quatre points d’avance en tête de la Premier League, devant Manchester City et Arsenal. Cependant, les Reds ont perdu leur gardien, Alisson (32 ans), en fin de rencontre à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers et ses partenaires redoutent une absence de longue durée.

«La blessure d’Alisson a l’air grave. Il s’agit d’une blessure aux ischio-jambiers, qui le gênait déjà, et dont il s’est remis», a indiqué Virgil Van Dijk (33 ans) après la rencontre. Une mauvaise nouvelle pour Arne Slot avant la trêve internationale.