Besiktas : Dele Alli est porté disparu

Dele Alli n’est pas un joueur de football professionnel comme les autres. Dans la série «Tottenham : All or Nothing» diffusée sur Prime Video en 2020, on pouvait voir José Mourinho s’énerver contre l’international anglais. Son comportement, jugé trop flegmatique par l’entraineur portugais, agaçait déjà en haut lieu. «P##### de paresseux. Je vais t’emmerder» avait d’ailleurs lancé le Special One à l’attention de l’ancien joueur des Spurs. Le président du club anglais avait d’ailleurs également confirmé les propos de son entraineur à l’époque. «Il ne s’entraîne pas bien. Je ne dis pas que c’est une catastrophe, mais ce n’est pas Harry Kane non plus, qui lui, s’entraîne sérieusement» avait confié Daniel Levy. Depuis, la carrière de Dele Alli continue de battre de l’aile.

Prêté par Everton à Beşiktaş lors du précédent mercato estival, la saison de l’Anglais vire véritablement au cauchemar. Il faut dire que le joueur de 26 ans a été écarté du groupe stambouliote à cause de ses performances décevantes. «Le statut actuel de Dele Alli dans l’équipe ne répond pas à nos attentes. Il ne mérite pas de jouer» avait d’ailleurs déclaré son entraîneur, Senol Günes, en janvier dernier. Mais voila que le milieu de terrain a encore trouvé le moyen de faire pire. L’entraineur du club turc a déclaré en conférence de presse ce mercredi qu’il n’avait plus de nouvelles de son joueur. «Nous avons donné à Dele Alli la permission de faire une petite pause, il n’est pas encore revenu. Il pleut, c’est probablement pour cela qu’il n’est pas venu. Nous essayons de savoir où il se trouve» a indiqué Şenol Günes dans des propos rapportés par les médias turcs. Après une saison cauchemardesque, Dele Alli a donc réellement disparu des radars.

