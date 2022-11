Coupe du monde 2022 : Gareth Bale privé de golf !

Pays de Galles, Golf, Madrid, dans cet ordre. Cette phrase polémique sur un drapeau soulevé par Gareth Bale il y a quelques années prend encore son sens en vue de la Coupe du monde 2022. Désormais joueur de Los Angeles FC avec qui il a remporté la Major League Soccer, Gareth Bale (33 ans) va disputer sa première Coupe du monde. Un événement pour lui dans sa riche carrière où il ne pourra néanmoins pas pratiquer sa deuxième grande passion : le golf.

Le sélectionneur Robert Paige a confirmé que Gareth Bale n'aura pas le temps pour briller sur les greens : «lors des rassemblements précédents, Gareth Bale, Kieffer Moore ou Aaron Ramsey venaient me voir et me posaient des questions sur le plan d'entraînement. S'il n'y a pas d'entraînement ou de réunion d'équipe, ils sont autorisés à aller jouer au golf s'ils le souhaitent. Mais la prochaine Coupe du monde 2022 sera différente. En participant à ce tournoi, nous n'avons pas le temps pour autre chose. Nous devons jouer un match tous les quatre jours. Personne ne sera autorisé à jouer au golf pendant le tournoi. Nous allons au Qatar pour la Coupe du monde 2022 en tant que représentant de tout le pays et nous devrons nous concentrer pour faire de notre mieux.» Gareth Bale aura néanmoins l'occasion de briller sur les pelouses, mais uniquement celles de football.