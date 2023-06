FC Barcelone : Ilkay Gündogan explique son choix

La suite après cette publicité

Ilkay Gündogan a donc choisi le FC Barcelone. Le milieu de terrain allemand de 32 ans était devenu un joueur incontournable de Manchester City, un soldat de Pep Guardiola. D’ailleurs, il avait été la première recrue de l’entraîneur espagnol à son arrivée en Angleterre, preuve de la confiance qu’il plaçait en lui. Et justement, cette confiance a été l’un des éléments de réflexion pour Gündogan, à l’heure de décider s’il devait prolonger son contrat ou partir.

« Après le triplé, et après la parade spectaculaire sous la pluie de Manchester, je me suis dit : comment cela aurait-il pu mieux fonctionner que cela ? Qu’aurais-je pu accomplir de plus ? Comment écrire quelque chose de plus parfait ? Et la réponse était : on ne peut pas. Je pense que Pep espérait peut-être que nous partirions ensemble, après être arrivés ensemble à City, mais je sais qu’il comprend ma décision. Je suis sûr que cela aide que j’aille dans son club d’enfance. J’espère que nous nous retrouverons bientôt en finale de Ligue des champions », a expliqué Gündogan dans « The Player’s Tribune ».

Barcelone ou rien

A-t-il réellement hésité sur sa destination ? Al Hilal et le PSG ont tenté leur chance et ont essayé de séduire le joueur. Mais c’était peine perdue. Lorsqu’on lit les mots de l’international allemand, on comprend qu’il n’y avait qu’une seule possibilité. « Si je devais partir, il n’y a qu’un seul club au monde qui avait du sens. C’était Barcelone ou rien. Depuis que je suis petit, je rêve de porter ce maillot un jour. Je suis convaincu que j’ai encore quelques années au plus haut niveau, et je veux juste aider à ramener Barcelone là où il mérite d’être. »

Le Barça, qui continue de jongler avec sa masse salariale, peut se féliciter d’avoir réussi le joli coup Gündogan, et il pourra remercier Xavi, qui a su séduire le joueur. « Ce seront des retrouvailles avec mon vieil ami Lewa (Lewandowski, avec lequel il a joué à Dortmund, ndlr), et je suis ravi de jouer pour un autre manager que j’ai admiré pendant longtemps. Quand Xavi et moi avons parlé du projet, cela semblait si naturel. Je vois tellement de similitudes entre nous, dans nos caractères et dans notre façon de voir le jeu. Je sais qu’il va y avoir beaucoup de pression à Barcelone. Mais j’aime la pression. J’aime sortir de ma zone de confort. Je ne cherchais pas une destination facile. Je cherchais un nouveau défi. Et c’est ce à quoi ressemble ce nouveau chapitre. »