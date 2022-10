Euro 2024 : la réaction de Didier Deschamps après le tirage

Placée dans le groupe B en compagnie des Pays-Bas mais aussi de l'Irlande, de la Grèce et de Gibraltar, l'équipe de France aura fort à faire lors des éliminatoires de l'Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Interrogé, sur La Chaîne L'Équipe, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, est d'ailleurs revenu sur ce tirage.

«C'est un groupe assez dense, un groupe de valeur. Un tirage ça peut toujours être mieux, ça peut être pire. Est-ce que c'est plus facile de se qualifier dans un groupe de cinq ou un groupe de six ? Je ne sais pas, chacun amènera la réponse, sachant que les deux premiers seront qualifiés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années (avec l'Euro à 16 équipes et non 24)», a ainsi assuré l'ancien coach de l'OM.