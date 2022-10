Éliminatoires Euro 2024 : un tirage costaud pour la France, l'Italie et l'Angleterre dans le groupe de la mort

À partir de mars prochain se tiendront les éliminatoires de l'Euro 2024 qui permettront de définir 20 des 23 équipes qui rejoindront le pays hôte, l'Allemagne, lors de ce tournoi. La dernière Ligue des Nations a permis de définir les chapeaux et la France aura fort à faire puisqu'elle a été placée dans le chapeau 2. Si elle évitera l'Angleterre, elle devra faire face à un cador du chapeau 1 tel que les Pays-Bas, la Croatie, l'Espagne, l'Italie, le Danemark, le Portugal, la Belgique et la Suisse.

La suite après cette publicité

La Hongrie et la Pologne font en revanche figure d'une adversité un peu moins redoutable pour les Bleus. Ces derniers devront aussi se méfier du chapeau 3 où l'on retrouve du beau monde avec l'Ukraine, la Norvège d'Erling Haaland ou encore la Suède. Placée dans le chapeau 4, la Turquie sera l'épouvantail de ce tournoi. À noter que la Russie est absente suite à la guerre qui l'oppose actuellement à l'Ukraine.

La France et l'Angleterre pas épargnées

Ce tirage au sort a livré ses promesses et l'équipe de France peut s'attendre à de gros matches en perspective puisqu'elle a été placée dans le groupe B en compagnie des Pays-Bas mais aussi de l'Irlande, de la Grèce et de Gibraltar. Si les deux places qualificatives semblent abordables, la première place ne sera pas si facile à atteindre. L'Angleterre a eu un tirage bien plus compliqué en revanche.

Les Three Lions ont été placés dans un groupe C relevé avec l'Italie, l'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte. Les places qualificatives vont valoir très cher. L'Espagne de son côté retrouvera l'Écosse, la Norvège d'Haaland et la Géorgie de Kvaratskhelia. Tirage aussi compliqué pour la Belgique qui verra l'Autriche et la Suède sur son chemin.

Les groupes

Groupe A : Espagne - Ecosse - Norvège - Géorgie - Chypre

Groupe B : Pays-Bas - France - Irlande - Grèce - Gibraltar

Groupe C : Italie - Angleterre - Ukraine - Macédoine du Nord - Malte

Groupe D : Croatie - Pays de Galles - Arménie - Turquie - Lettonie

Groupe E : Pologne - Tchéquie - Albanie - Îles Féroé - Moldavie

Groupe F : Belgique - Autriche - Suède - Azerbaïdjan - Estonie

Groupe G : Hongrie - Serbie - Monténégro - Bulgarie - Lituanie

Groupe H : Danemark - Finlande - Slovénie - Kazakhstan - Irlande du Nord - Saint-Marin

Groupe I : Suisse - Israël - Roumanie - Kosovo - Biélorussie - Andorre

Groupe J : Portugal - Bosnie-Herzégovine - Islande - Luxembourg - Slovaquie - Liechtenstein