Euro 2024 : le XI type de la première journée de la phase de groupes

L’Euro vient de conclure sa première journée de phase de groupes. Tous les prétendants à la victoire finale ont répondu présents, excepté la Belgique, battue pour son entrée en lice contre la Slovaquie (1-0). C’est d’ailleurs Martin Dubravka qui ouvre le bal de ce onze type. Le gardien de Newcastle a dégoûté les Diables Rouges en effectuant 5 arrêts, plus une sortie décisive, bien aidé également par la VAR, laquelle a refusé deux buts à Lukaku. Le Slovaque intègre une équipe articulée en 4-2-3-1 où l’on retrouve son coéquipier Milan Skriniar en défense centrale.

Le Parisien a lui aussi tenu la baraque en charnière, malgré la présence de l’athlétique attaquant belge en face de lui. Le capitaine de la sélection fait équipe dans notre onze avec le turc Samet Akaydin, décisif hier face à une entreprenante Géorgie. On peut même dire qu’il a arraché la victoire puisque le défenseur du Panathinaikos a repoussé quasiment sur sa ligne la dernière tentative de Davitashvili. Ferdi Kadioglu n’est pas en reste sur son côté gauche. Le joueur de Fenerbahçe a animé son côté tout au long de la rencontre, alors que nous avons opté pour Dani Carvajal sur le flanc droit, très en vue lors du succès autoritaire de l’Espagne sur la Croatie (3-0).

Un milieu de terrain très alléchant

Mais le véritable homme du match pour la Roja se nomme Fabian Ruiz. Le milieu de terrain gaucher du PSG a d’abord été passeur pour Morata puis auteur d’un but splendide, le tout en seulement 180 secondes. Pour l’accompagner, nous avons choisi N’Golo Kanté, infatigable face à l’Autriche. Propre techniquement, celui qui n’avait plus joué en équipe de France depuis deux ans a su ouvrir le jeu, casser les lignes et surtout défendre son but bec et ongle, en témoigne ce dernier retour sur Wimmer. Un cran plus haut, pour mener le jeu offensif, Jamal Musiala, Nicolae Stanciu et Arda Güler ont eu nos faveurs.

Buteur et passeur, l’Allemand a été impeccable face à une faible Écosse et donne le ton pour la suite de la compétition. Le capitaine roumain a lui parfaitement lancé ses partenaires avec ce but magnifique contre l’Ukraine et une victoire qui sent déjà bon les 8es de finale. Pour sa part, le jeune turc a fait basculer la rencontre avec ce qui pourrait être le but de l’Euro, une frappe exceptionnelle de 35 mètres dans la lucarne de Mamardashvili. Enfin devant, il y avait l’embarras du choix mais Denis Dragusqui a fini par l’emporter. Le Roumain a lui aussi fait mal aux Ukrainiens en marquant le 3e but de son équipe.