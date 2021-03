PSG : pas de trêve internationale non plus pour Idrissa Gueye ?

Le casse-tête continue pour les clubs européens. Alors que la trêve internationale arrive dans quelques jours, que va-t-il advenir des internationaux ? Avec les conditions sanitaires actuelles et la pandémie qui continue de ravager le monde, les clubs tentent de retenir leurs joueurs, notamment ceux qui devaient quitter l’Europe.

Alors que le Paris Saint-Germain a déjà réussi à retenir ses joueurs argentins et brésiliens qui devaient disputer les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, finalement repoussés, il pourrait également retenir Idrissa Gueye (31 ans). Selon RMC Sport, l’international sénégalais devrait bien rester en France et louper les deux matchs face au Congo et l’Eswatini, qui comptent pour les éliminatoires de la CAN.