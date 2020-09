DFCO : Stéphane Jobard crie à l'injustice après le nul contre Montpellier

Après 4 défaites en ouverture de la Ligue 1, Dijon a obtenu son premier point de la saison à domicile contre Montpellier ce dimanche (2-2). Même s'ils restent lanterne rouge, les Bourguignons auraient pu obtenir plus et les 3 points d'une victoire. Finalement, un penalty tardif de Téji Savanier a remis les deux équipes à égalité (90e).

C'était donc un Stéphane Jobard plein de frustration qui s'est présenté en conférence de presse : « on a tout simplement volé la victoire à mes joueurs », a-t-il fulminé. Pour cause, les Dijonnais avaient fait le travail avec des buts d'Ebimbe et d'Ecuele Manga, contre une réalisation de Delort. Mais c'était avant le penalty contestable, tant le contact peut paraître léger au ralenti entre Jonathan Panzo et Andy Delort. En tout cas, le DFCO devra surpasser au plus vite ce sentiment d'injustice dans leur mission maintien.