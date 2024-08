JO 2024 : l’Espagne corrige le Japon et affrontera le Maroc en demi-finales

Comme lors du Mondial au Qatar il y a un an et demi, l’Espagne et le Maroc vont se retrouver dans une grande compétition. En début d’après-midi, les Lionceaux de l’Atlas avaient infligé une véritable correction aux États-Unis (4-0), avant de voir la Rojita, impitoyable, leur répondre dans l’autre quart de finale des JO contre le Japon (3-0).

Le Barcelonais Fermin Lopez avait ouvert le score dès la 11e minute de jeu (1-0), avant de récidiver en seconde période d’une exceptionnelle reprise de volée sur corner (73e, 2-0). En fin de rencontre, l’attaquant formé au Barça, Abel Ruiz, a lui éteint les espoirs japonais à la suite d’un moment de flottement (86e, 3-0). Le Maroc et l’Espagne s’affronteront lundi soir au Vélodrome (18h00) pour une place en finale.