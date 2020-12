Barça-Juventus : les compositions probables

Qualifiés tous les deux pour les huitièmes de finale, le Barça et la Juve se retrouvent pour une rencontre de prestige au Camp Nou ce mardi soir à 21h. L'occasion d'observer un 36e duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo mais pas seulement. Il s'agit d'afficher sa suprématie sur la scène continentale et de terminer en tête du groupe. Un nul suffirait au club catalan pour y parvenir après son succès 2-0 au match aller à Turin. Cette rencontre doit aussi servir à rassurer les supporters après de trop nombreuses contre-performances en Liga, dont la dernière en date face à Cadiz.

Et pour ce choc des titans, Ronald Koeman sera privé d'Ousmane Dembelé et Ansu Fati blessés et devrait aligner un 4-2-3-1. Ter Stegen gardera les buts, Dest sera aligné à droite de la défense, Jordi Alba à gauche. Dans l'axe, Clément Lenglet fera probablement équipe avec Oscar Mingueza, à moins que Koeman ne lui préfère Araujo. Au milieu de terrain, Miralem Pjanic, qui a fait part de ses états d'âme lundi, sera aligné aux côtés de Frenckie de Jong. Un trio Pedri, Trincão et Messi sera chargé d'alimenter Antoine Griezmann qui devrait être aligné en pointe.

En face, la Juventus, qui fonctionne sur courant alternatif depuis le début de la saison et qui est clairement ultra dépendante de son tandem Morata-Ronaldo, sera alignée ce soir en 4-4-2. Wojciech Szczesny pourrait garder les buts, à moins que Pirlo ne décide finalement d'aligner Buffon. En défense, c'est la traditionnelle charnière Bonucci-De Ligt qui sera chargée de stopper Lionel Messi, tandis que Alex Sandro et Juan Cuadrado seront sur les côtés. Au milieu de terrain, le technicien italien devrait mettre le tandem Arthur-Rabiot devant la défense alors que Dejan Kulusevski et Federico Chiesa animeraient les ailes et seraient chargés d'alimenter en ballons le tandem de feu Morata-CR7.