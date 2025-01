Ventes de maillots : l’OM au sommet, le PSG dégringole et le Real Madrid profite de l’effet Mbappé !

Entre l’Euro et les Jeux Olympiques, l’année 2024 a été riche en émotions et l’heure est venue de faire les bilans en ce tout début d’année 2025. La boutique Foot.Fr a fait les siens et propose, comme elle le fait depuis plusieurs années, son traditionnel top 10 des ventes de maillots pour le deuxième semestre 2024* pour son e-shop mais également pour ses cinq magasins physiques situés aux quatre coins de la France. Et comme depuis deux ans, c’est l’Olympique de Marseille qui est en tête de ce classement dont les positions s’établissent généralement au cœur du mois de septembre où se font le plus gros des ventes. Malgré son absence de qualification en Ligue des Champions, l’engouement pour le club phocéen ne se dément pas. Il faut dire que ces derniers mois ont été très riches au sein du club champion d’Europe 1993.

L’OM dopé par les arrivées de Greenwood, Rabiot… et du maillot du 125e anniversaire

Entre l’arrivée aussi surprenante qu’emballante de Roberto de Zerbi, le mercato XXL réalisé par Medhi Benatia et Pablo Longoria (Højbjerg, Rabiot, Greenwood notamment) et le début de saison canon symbolisé par la gifle infligée 5-1 à Brest pour l’ouverture de la saison, les maillots de l’OM se sont vendus comme des petits pains. Et au jeu de ceux qui ont fait chauffer le plus la machine à flocage, c’est Mason Greenwood, Balerdi, Rabiot et Hojberg qui sont les plus populaires. Et que dire de l’édition spéciale du 125e anniversaire qui a été un vrai carton avec des queues interminables devant les boutiques. Autant d’éléments qui font de l’actuel 2e de Ligue 1 un acteur majeur de la vente de maillots en France devant… le Real Madrid.

Le club Merengue profite clairement de l’effet "Mbappé". L’arrivée du champion du Monde 2018 a dopé les ventes de maillots en France bien aidée également par ses compères de l’attaquant madrilène Jude Bellingham et Vinicius Jr. Néanmoins, les premières critiques autour de KM9 à l’orée de l’automne ainsi que les résultats décevants du Real Madrid notamment en Ligue des Champions ont provoqué un tassement des ventes en fin d’année. Sur la troisième marche du podium, toujours pas de PSG puisque c’est le FC Barcelone qui truste la troisième place. Là encore, les belles performances affichées durant les premières semaines d’Hansi Flick à la tête du club ont propulsé le club catalan très haut dans la hiérarchie. Le Barça profite en outre de la folie Lamine Yamal. Rarement un joueur de moins de 18 ans n’a suscité autant d’engouement au niveau des flocages. Le Golden Boy est déjà celui qui a le plus de maillots à son effigie.

Le PSG éjecté du podium pour la première fois !

Un porte-étendard qui manque cruellement au PSG qui continue sa chute terrible du classement en perdant deux places. Les départs successifs de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé n’aident bien évidemment pas à faire tourner la machine à floquer parisienne à plein régime. Et la dégringolade se poursuit inexorablement et les chiffres sont bien en deçà des prévisions au niveau national même si globalement la marque PSG et ses maillots continuent de bien se vendre à l’international grâce notamment à de nombreux points de vente dans les villes les plus prestigieuses du monde. Concernant les joueurs les plus populaires à Paris, on notera que Bradley Barcola, Warren Zaïre Emery, Ousmane Dembelé et Vitinha ont su tirer leur épingle du jeu.

L’an passé, la Juventus se plaçait au sixième rang. La Vieille Dame a totalement disparu cette saison, la faute à l’absence de joueurs majeurs et de performances significatives. Tout le contraire de l’équipe d’Arsenal qui fait un bond notable en passant de la 9e place au 6e rang. Les Gunners, qui ont toujours une place à part en France depuis les invincibles d’Arsène Wenger, profitent d’un sacré retour de hype après de bonnes performances aussi bien en Premier League qu’en Ligue des Champions. À Manchester City, il n’y a pas que les résultats qui sont en berne ces dernières semaines. Les ventes de maillots s’essoufflent. Et si les Cityzens sont 7e du top 10 des ventes de maillots, le Bayern Munich, derrière, perd lui aussi une place (7e) et Chelsea qui fait un retour fracassant dans le top 10, à l’image de la performance des Blues ces dernières semaines. Pour compléter le top 10, on retrouve l’AC Milan 9e et un surprenant club français qui ferme ce classement en dixième position, à savoir le RC Lens. Le club artésien, qui dispose de supporters qui font partie des plus fidèles et démonstratifs de l’Hexagone, bénéficie d’une incroyable côte de sympathie au-delà du Nord de la France et se place une fois encore en bonne position comme l’année précédente.

*Ce classement est issu des statistiques de ventes de Foot.Fr en ligne et de ses 5 magasins. Ces statistiques ne prennent en compte que les ventes de maillot de la saison en cours (homme, femme et junior) depuis leur lancement jusqu’au 31 décembre 2024.