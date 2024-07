Votre onze des Bleus pour Portugal-France

C’est le grand jour ! Ce soir, à 21h, l’équipe de France défie le Portugal pour une place en demi-finale de l’Euro 2024 (face à l’Espagne ou l’Allemagne). Une rencontre XXL pour laquelle Didier Deschamps devrait reconduire à 90% l’équipe qui a sorti la Belgique en huitièmes de finale. Hier, nous vous avons demandé de jouer au sélectionneur pour ce match si important. Et voici les résultats. Vous avez été près de 70% à reconduire une équipe alignée en 4-3-3, cependant, vous avez fait des choix bien différents de ceux de DD.

En défense, du classique avec Maignan dans les buts et une défense à quatre inchangée (Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez). En revanche, pas de Camavinga au milieu. Vous avez préféré remettre Antoine Griezmann dans le coeur du jeu à côté de N’Golo Kanté et d’Aurélien Tchouaméni. Enfin, vous avez sorti Olivier Giroud et Ousmane Dembélé du banc de touche pour les aligner avec Kylian Mbappé.