PSG-Brest : les notes du match

Sur une pelouse du Parc des Princes mouillée par la pluie qui s'abattait sur la capitale, le Paris Saint-Germain recevait le Stade Brestois dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Après avoir perdu sa place de leader, prise par le RC Lens - vainqueur de Troyes vendredi soir, le club francilien avait l'occasion de poursuivre sa série de victoires et ainsi reprendre son trône en championnat. Les Bretons, quant à eux, devaient se relancer sur un terrain compliqué après trois matches sans succès et 14 buts encaissés (dont 7 à domicile face à Montpellier). Pour se rassurer défensivement, Michel Der Zakarian sortait une défense à 3 avec Herelle, le capitaine Chardonnet et Brassier, tandis que Slimani et Honorat formaient le duo offensif dans le 5-3-2 aligné. Christophe Galtier alignait son 3-4-1-2 habituel avec un seul petit changement par rapport au onze qui avait battu la Juventus mardi dernier (2-1), puisque Danilo s'installait dans l'axe de la charnière à 3 à la place de Marquinhos. Neymar et Mbappé prenaient place devant le meneur de jeu Messi sur le front de l'attaque. Les deux formations n'avaient pas besoin de round d'observation : dès la 6e minute, Danilo alertait Bizot d'une tête contrée par la défense, avant deux occasions intéressantes d'Honorat (10e, 17e). Neymar (11e) et Mbappé (13e) se montraient également offensivement mais sans trouver le cadre adverse.

Le PSG croyait être en supériorité numérique après le rouge adressé à Herelle, coupable d'un tacle en tant que dernier défenseur sur Neymar, l'arbitre se déjugeait grâce à la VAR et donnait raison au défenseur brestois (27e). Quelques minutes plus tard, Neymar profitait d'une merveille de passe de Messi pour tromper le portier néerlandais (1-0, 30e). Le SB29 avait la chance de rentrer au vestiaire avec un seul but de retard, et ce malgré Mbappé, auteur d'un but hors-jeu (45e) avant de tomber sur un bon Bizot (45+2e). En seconde période, le rythme ne retombait pas, les Parisiens dominaient bel et bien le match. Après un poteau de la tête de LM30 (50e) et un raté de KM7 (58e), Fadiga obtenait un penalty après une intervention musclée de Kimpembe pour offrir l'opportunité d'égaliser à Slimani, mais l'international algérien voyait son tir à 11 mètres repoussé par une superbe claquette de Donnarumma (71e), qui s'illustrait une seconde fois sur une reprise au second poteau de l'Algérien. Malgré une domination concédée sur l'ensemble de la rencontre, les visiteurs se montraient bien solides face aux assauts adverses, qui manquaient souvent de justesse dans le dernier geste. Néanmoins, les locaux pouvaient souffler au coup de sifflet final et s'imposaient sur la plus petite des marges (1-0). Au classement, le Paris Saint-Germain est leader provisoire en attendant l'Olympique de Marseille, qui reçoit le LOSC ce samedi soir à l'Orange Vélodrome. Brest, défait pour la quatrième fois cette saison, reste 17e - et donc premier relégable - et pourrait même perdre des places en cas de bons résultats de Strasbourg ou Angers dimanche après-midi.

L'homme du match : Neymar (8) : le Brésilien a livré une prestation dans la continuité de ce qu'il produit depuis le début de saison. Excellent techniquement, impressionnant dans son repli défensif et précieux tactiquement, Neymar a fait ce qu'il sait faire de mieux. Sa connexion avec Messi a encore une fois été très intéressante. C'est d'ailleurs sur une belle ouverture de l'Argentin que le numéro 10 du PSG a ouvert le score d'un enchaînement contrôle du droit, reprise du gauche dont il a le secret (30e). Il ne passait pas loin d'offrir un but à Messi dans la foulée (44e). En seconde période, il a géré ses efforts. Remplacé par Sarabia à la 77e.

Donnarumma (7) : après une prestation intéressante face à la Juventus malgré une mauvaise sortie qui a offert un but, le gardien italien était attendu ce samedi. Il est bien rentré dans son match avec cet arrêt (16e) sur une frappe lointaine brestoise. Et surtout, il a été décisif en repoussant magnifiquement un penalty de Slimani qui pouvait égaliser (70e). Un match très rassurant.

Hakimi (6) : l'international marocain a été assez discret sur son couloir pendant le premier acte. Il a proposé plusieurs fois sans être réellement servi puisque le jeu a quasi-toujours penché sur la gauche avec Messi qui oriente à l'opposé. Défensivement, il a fait le job, mais on aurait aimé voir l'ancien de l'Inter Milan avoir plus de caractère parfois sur les phases offensives. Car le PSG gagnerait parfois à le servir, surtout qu'il se rend généralement disponible avec plusieurs appels. Pour cette raison qu'il finit maintenant souvent ses courses dans la surface.

S.Ramos (6) : l'international espagnol a enchaîné un nouveau match en tant que titulaire. Encore dans l'axe droit de la défense, il a répondu présent dans les duels (pas étonnant) et s'est même permis de monter plusieurs fois dans le couloir droit pour apporter le danger. Quand Hakimi montait et rentrait dans la surface, c'est lui qui s'est chargé de boucher les espaces et couvrir à la perte de balle.

Danilo (7) : positionné dans l'axe de la défense à trois du PSG pour remplacer Marquinhos, le Portugais a livré un match très abouti. Présent dans les duels, il a fait preuve d'une grande sérénité avec une lecture du jeu parfaite sur les contre-attaques brestoises. Un vrai match sérieux de sa part et qui confirme que Galtier peut compter sur son joueur pour dépanner en défense. Car Danilo est plus qu'une alternative fiable.

Kimpembe (5) : un bon placement en première période, ne laissant pas trop d'espaces dans son dos malgré le positionnement assez haut de ses partenaires. Face à Slimani, il a effectué des interventions solides. Mais comme souvent avec le titi parisien, il y a parfois un manque de concentration. Sur une intervention maladroite, il offrait un penalty à Brest. Heureusement pour lui, son gardien repoussait le tir de Slimani. Mais Kimpembe reste toujours un défenseur qui frustre par moment.

Bernat (5,5) : titularisé à la place de Nuno Mendes, Juan Bernat a montré qu'il était une alternative crédible à son coéquipier. Très à l'aise techniquement, juste dans ses appels, il a été très utile dans les phases offensives. Avec un Messi qui joue souvent sur son côté, l'Espagnol a donc eu l'occasion plusieurs fois de prendre la profondeur. Et sa qualité de passe aide son équipe dans certaines situations. Notamment sur les centres. Remplacé par Nuno Mendes à la 77e. Le Portugais ne s'est pas illustré.

Verratti (6) : son entraîneur aurait sans doute aimé le faire souffler pour cette rencontre. Pourtant, Marco Verratti était bien titulaire au coup d'envoi cet après-midi. Pour résumer son match, Marco Verratti a fait du Marco Verratti. Conservation du ballon, orientation du jeu, bref du classique chez lui, mais c'est toujours aussi impressionnant. Et forcément, dans un match ultra-dominé par son équipe, l'Italien touche des centaines de ballon sans jamais en perdre un seul. Remplacé par Fabian Ruiz à la 63e . Pour sa première avec le PSG, l'ancien de Naples n'a pas spécialement rayonné.

Vitinha (6) : son duo avec Marco Verratti marche à la perfection. Si l'Italien joue devant la défense, lui a plus de liberté et s'occupe donc de se projeter vers l'avant. Sa qualité technique lui permet d'être très utile entre les lignes pour perturber les adversaires. Il n'hésite pas à sortir pour proposer des solutions à ses défenseurs. Et mine de rien, il a un gros volume de jeu qui impressionne toujours. Remplacé par Marquinhos à la 88e .

Neymar (8) : voir ci-dessus

Mbappé (4,5) : du trio offensif, le Bondynois a été le plus discret cet après-midi. Il a souvent proposé devant mais sans grande réussite. Ses tirs ont manqué de précision et lorsqu'il était seul, Neymar préférait choisir de faire la passe à Messi (44e) comme pour lui montrer qu'il n'a pas oublié son action face à la Juventus. Devant le manque de ballon, Mbappé a commencé à décrocher un peu plus pour servir les siens. Il ne passait pas loin d'être décisif avec ce centre sur Messi (49e). Il manquait aussi un but en ratant totalement sa frappe du gauche alors qu'il était seul (58e). Un match compliqué pour lui. Remplacé par Ekitike à la 77e. L'ancien rémois n'a pas eu spécialement beaucoup de ballon.

Messi (6,5) : la Pulga a réalisé un match pertinent ce samedi après-midi. Dans son rôle de meneur de jeu, l'Argentin a livré un nombre incalculable de caviars à ses partenaires. Sur chaque action dangereuse des siens, il est à l'initiative. Sa première ouverture a failli entraîner le rouge de Hérelle, sa seconde ouverture à permis à Mbappé de se montrer dangereux. La troisième a mis dans les meilleures conditions Neymar pour l'ouverture du score (30e). Il aurait même pu s'offrir un but en fin de première période (44e) et au début de seconde période, mais sa tête tapait le poteau (49e). Puis ensuite, il s'est montré plus discret avec quelques fulgurances parfois.

