Inter Miami : David Beckham s'enflamme pour Blaise Matuidi

C'est désormais officiel, Blaise Matuidi (32 ans) portera les couleurs de l'Inter Miami la saison prochaine. Une superbe nouvelle pour David Beckham, co-propriétaire de la franchise de Major League Soccer, ancien partenaire du milieu au Paris SG.

«Je ne pouvais pas être plus heureux d'accueillir mon ami Blaise à l'Inter Miami. C'est un super joueur, talentueux, et une bonne personne. Avoir un champion du monde de la qualité de Blaise dans notre équipe est une fierté pour nous en tant que propriétaires et en pour nos fans. Personnellement, avoir un ancien coéquipier dans notre club est très spécial, je suis impatient de l'accueillir avec sa merveilleuse famille en Floride», a-t-il confié dans un communiqué officiel.