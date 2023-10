Barça : Xavi révèle le joueur qui lui a causé le plus de problèmes

La suite après cette publicité

Sur le banc du FC Barcelone, Xavi réalise, pour le moment, un mandat plus que satisfaisant. Champion d’Espagne la saison passée, le club catalan aspire à en faire de même cette saison tout en étant performant sur la scène continentale. Et alors qu’ils avaient échoué l’an dernier en 16es de finale de Ligue Europa contre Manchester United (4-3 sur les deux matches), les joueurs culés tenteront de mieux figurer cette saison en Ligue des Champions.

Et visiblement, Xavi n’a pas oublié cette aventure en Ligue Europa l’an dernier. Face à des Red Devils portés par un grand Marcus Rashford, le Barça n’a pas su faire la différence pour ce qui est l’un des plus gros échecs de Xavi depuis son intronisation sur le banc barcelonais. Interrogé par Mundo Deportivo sur le joueur qui a causé le plus de difficultés à son équipe, le technicien catalan a alors donné le nom de l’attaquant anglais : «Rashford nous a coûté cher. Et aussi Vinicius, Benzema…»