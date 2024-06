Davide Ancelotti a pris une décision pour son avenir

Fidèle entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti depuis 2016, son fils, Davide, pense à son avenir. Le jeune entraîneur de 34 ans pourrait prochainement prendre la tête d’un club, mais il ne semble pas pressé, selon les informations d’AS.

En effet, l’Italien aurait demandé à son agent, Frank Trimboli, qui est également celui de son père, de repousser toutes les offres. Il souhaiterait rester une année de plus aux côtés de son père au Real Madrid, avant de se pencher sur le sujet en 2025, à un an de la fin de son contrat. Un club saoudien, Séville et quelques clubs de Premier League sont venus aux informations concernant Davide Ancelotti, mais il reste ferme sur sa position : il veut rester au Real encore une saison.