RB Leipzig : le retour gagnant de Xavi Simons

Revenu au Paris Saint-Germain à l’été 2023 après une saison où il avait totalement explosé au PSV Eindhoven, Xavi Simons avait alors été prêté l’an dernier au RB Leipzig. Confirmant tout son talent du côté de la Saxe, le milieu offensif avait été un atout majeur du club allemand (10 buts et 15 passes décisives en 43 matches). Alors qu’on aurait pu s’attendre à le voir revenir définitivement au Paris Saint-Germain, l’histoire a été bien différente. Sujet d’une lutte entre le Bayern Munich et le RB Leipzig et ne souhaitant pas jouer au Paris Saint-Germain cette saison, Xavi Simons a finalement eu la possibilité de faire dans la continuité en étant prêté au sein de la formation coachée par Marco Rose.

S’il n’a pas eu besoin d’acclimatation en retrouvant un groupe semblable à celui qu’il avait connu l’an dernier, Xavi Simons a toutefois eu bien plus de mal à lancer sa saison. Alternant entre le poste de numéro 10 et celui d’ailier gauche, le Néerlandais devait attendre le 28 septembre dernier pour se montrer décisif pour la première fois contre Augsbourg (4-0) avec un but et une offrande. Un match important puisqu’il a permis au joueur de se libérer alors qu’il semblait assez crispé sur ses premières sorties. «Il doit se concentrer sur les bases. Il veut avoir un impact statistique, mais en tant qu’entraîneur, je ne lui demande rien de plus. Il doit simplement rester le garçon brillant et libre qu’il a toujours été» avait notamment rappelé son coach Marco Rose après la rencontre.

Xavi Simons a bluffé tout le monde

Pour autant, la situation allait se compliquer le 23 octobre face à Liverpool (défaite 1-0). Alors que le RB Leipzig avait perdu ses deux premiers matches dans la compétition (et se retrouve désormais avec 6 revers en 6 matches ndlr), Xavi Simons est sorti blessé à la cheville après ce match compliqué. Touché au niveau des ligaments, il est finalement resté 81 jours en dehors des terrains, de quoi terminer son année 2024 de la pire des manières. 2025 en revanche démarre parfaitement pour Xavi Simons. Rétabli, c’est en tant que titulaire qu’il a repris en Bundesliga face au Werder Brême (4-2). Un match qu’il a clairement marqué de son empreinte. Placé à gauche d’un 4-4-2 à plat, il s’est distingué d’un doublé en 12 minutes avec notamment un missile sous la barre. Désormais crédité de 3 buts et 2 passes décisives en 11 matches, Xavi Simons repart sur de bonnes bases et montre que son début de saison mitigé n’avait rien d’inquiétant.

Sorti après 65 minutes d’une prestation aboutie, il s’est montré joyeux de ce retour en fanfare. «C’était vraiment amusant. C’était une sensation formidable d’être à nouveau en forme et de retour sur le terrain. Pour moi, c’était la première fois que je me blessais. Les derniers mois ont été un voyage , mais comme je l’ai dit, tout ce à quoi je pensais, c’était revenir plus fort», a-t-il déclaré à DAZN après la rencontre. «Beaucoup de temps passé à travailler pour ce moment. Nous revenons. Alors revenons», a d’ailleurs écrit le joueur sur ses réseaux sociaux juste après. Son coach Marco Rose a lui aussi été dithyrambique : «nous savons que Xavi est un joueur différent. Je lui ai dit peu après le match "bon travail" et par là je ne parle pas du match d’aujourd’hui, mais du chemin qu’il a suivi après sa blessure. Comme il l’a fait après sa blessure. C’est extraordinaire après trois mois, je peux aussi intégrer Raum, il a également joué un très bon match aujourd’hui.» Avec un Xavi Simons en forme, Leipzig qui est 4e de Bundesliga peut rêver d’une très belle deuxième partie de saison.