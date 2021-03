Real Madrid : David Alaba va toucher un énorme pactole !

La suite après cette publicité

On le sait, David Alaba ne continuera pas sa carrière au Bayern Munich, club qui a révélé l'international autrichien à l'Europe et au monde. En effet, le latéral gauche, qui peut évoluer à peu près à tous les postes (milieu offensif, défensif, latéral, central), a refusé de prolonger son contrat avec le club bavarois et se retrouve donc libre comme l'air au 1er juillet prochain. Il a d'ailleurs lui-même officialisé la nouvelle il y a peu.

« J'ai décidé de faire autre chose après cette saison, de quitter le club. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club dans mon cœur. Je n'ai pas encore pris de décision, je ne sais pas encore quel club je vais rejoindre », s'était-il exprimé ajoutant au passage que ce n'était un secret pour personne que lui et son agent étaient en contact avec quelques formations pour la saison prochaine.

Il a dit oui au Real

Inutile donc de dire que ça se bouscule au portillon pour le récupérer. En effet, le Paris Saint-Germain s'était montré très intéressé, mais c'est surtout le Real Madrid qui semble tenir la corde dans ce dossier. L'Autrichien a, à de nombreuses reprises déjà, démenti les informations selon lesquelles il s'était déjà mis d'accord avec son nouveau club. Mais il semble pourtant bien qu'il aille poursuivre son aventure européenne du côté de l'Espagne et de sa capitale. Même si on ne sait pas encore à quel poste Zinedine Zidane compte l'utiliser.

Ces derniers temps, Alaba (28 ans) souhaitait une seule chose : jouer au milieu de terrain. Selon les informations d'ABC, on sait maintenant ce que va toucher Alaba en Espagne et surtout qu'il s'est mis d'accord verbalement avec le club. L'Autrichien va émarger à environ 191 568 euros par semaine, soit un peu plus de 766 000 euros par mois ou encore 9,1 M€ par an ! Mais ce n'est pas tout. Il va aussi toucher une énorme prime à la signature de 19,7 M€ ! Un joli pactole qui devrait toutefois coûter moins cher que si la Casa Blanca avait voulu l'acheter...