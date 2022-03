Roman Abramovich veut déjà acheter un nouveau club

Après avoir quitté la présidence de Chelsea et annoncé la mise en vente de son club, Roman Abramovich (55 ans) ne compte pas dire adieu au monde du football. Et si une récente enquête l'a accablé et que le gouvernement britannique le considère comme persona non grata depuis le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine, l'oligarque continue ses affaires. Alors que L’Eclipse, l'un de ses deux bateaux, un yacht immense vient d'accoster en Turquie, le milliardaire pourrait s'établir un peu plus de l'autre côté du Bosphore.

En effet, la chaîne de télévision CNN Turk TV ainsi que Fanatik annonce le début de négociations entre le propriétaire de Göztepe Mehmet Sepil et des représentants de Roman Abramovich. Les deux hommes devraient se retrouver directement dans les prochains jours. Actuel 18e de Süper Lig (sur 20), le club de Göztepe qui est basé à Izmir est en pleine lutte pour son maintien et se retrouve à deux points d'Altay premier non relégable.