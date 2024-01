Le PSG s’offre son 12e Trophée des Champions

Pour le retour du football français après les fêtes de fin d’année, ce n’est pas la Coupe de France qui était au rendez-vous, mais le Trophée des Champions. Une affiche inédite entre le champion de France, le Paris Saint-Germain, et le dernier vainqueur de la Coupe de France, Toulouse. Une rencontre reprogrammée début 2024 en raison des problèmes rencontrés par la LFP avec un promoteur thaïlandais qui a fait jaser avant même son coup d’envoi puisqu’elle se tenait… au Parc des Princes et non sur terrain neutre. Un certain avantage pour les Parisiens qui alignaient la grosse armada pour espérer soulever ce trophée pour la douzième fois de leur histoire.

En face, le TFC faisait figure d’outsider dans un stade entièrement acquis à la cause des Rouge et Bleu, mais cette année, les Pitchounes, malgré leur piètre saison en L1, ont prouvé qu’ils savaient battre de gros bras. Liverpool peut en témoigner. Malheureusement pour eux, cette mission difficile est rapidement devenue impossible. Dès la 3e minute, après un excellent service de Vitinha, Ousmane Dembélé centrait en première intention à destination de Kang-in Lee. Seul au milieu de la défense toulousaine, le Sud-Coréen ne s’est pas privé pour donner l’avantage au PSG d’un plat du pied efficace (1-0, 3e). Ultra dominateurs, les Franciliens monopolisaient le cuir (ils avaient 86% de possession lors des 15 premières minutes) et faisaient le siège des cages de Guillaume Restes. Dembélé et Mbappé se montraient très tranchants, mais les Toulousains auraient tout de même pu créer la surprise si Suazo n’avait pas manqué sa reprise acrobatique sur un caviar d’Aron Dønnum (18e). Une sensation confirmée par Thijs Dallinga dont le tir a été magistralement repoussé sur son poteau par Gianluigi Donnarumma (37e).

Toulouse peut avoir des regrets

Paris dominait, accumulait les occasions (30e, 31e, 32e, 35e), mais restait clairement capable de se faire surprendre par le TFC. C’était sans compter sur le slalom payant de Mbappé pour venir planter le but du break juste avant la mi-temps (2-0, 44e). Un coup dur pour les Pitchounes, qui n’ont pas baissé les bras pour autant au retour des vestiaires. Sans un très grand Donnarumma, Cristian Casseres (48e, 90e), Thijs Dallinga (49e, 90e) et Vincent Sierro (64e) auraient pu réduire le score, voire même égaliser. Toulouse avait de quoi avoir de gros regrets tant la défense parisienne, et surtout Milan Skriniar, était loin d’être impériale. Côté parisien, comme souvent, la différence aurait encore une fois pu se faire sur un éclat individuel, mais le poteau de Restes a repoussé un joli coup franc d’Achraf Hakimi (56e).

À vingt minutes du terme, le Parc a alors donné de la voix. Alors que Skriniar demandait le changement après un contrat avec Sierro, le public parisien a réservé une véritable ovation à Lucas Beraldo. Arrivé cet hiver en provenance de São Paulo, le Brésilien a dû remplacer le Slovaque au pied levé, sans pouvoir s’échauffer. Acclamé par l’antre francilien, le nouveau défenseur du PSG a dû apprécier. Face à un TFC trop brouillon pour espérer une remontada, les champions de France ont pu dérouler tranquillement jusqu’à la fin du match. 2-0, Paris débute bien 2024 en s’offrant le douzième Trophée des Champions de son histoire, nouveau record, avant d’aller défier Revel en Coupe de France dans quatre jours.

